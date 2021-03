Una instal·lació audiovisual artística ens endinsa dins l'ànima del Fluvià

L'aigua ens connecta amb el fluir de la vida. Pere Puigbert expressa de forma poètica i visual aquesta idea amb el curtmetratge Fluvius, «un viatge que t'endinsa en l'ànima d'un riu». Perquè el seu visionatge fos una vivència completa, ha unit esforços amb l'artista Torrent Pagès per crear «un espai que fos com un temple a l'aigua on el visitant pugui experimentar aquest viatge». En el camí s'han unit altres professionals i el resultat és una cuidada instal·lació audiovisual interactiva que es podrà viure a partir del 16 d'abril al Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala i, ja el juliol, a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

'Fluvius' és el compendi d'una trajectòria, la de Puigbert, amb la mirada posada en la natura. L'han precedit Anima Naturae (2014) amb la qual va recórrer la part més verge de l'Empordà fent una sèrie «de haikus audiovisuals» i el curt poètic Phantasma. A 'Fluvius', Puigbert ha escollit el Fluvià «perquè és el riu amb el qual tinc una vinculació emocional», però matisa que va més enllà. «Volia construir una pel·lícula poètica que mostrés el fluir de l'aigua des del naixement fins al final, la unió amb el mar», explica. Es tracta, diu, «de recuperar una mirada més horitzontal, observar la natura des de la riba i no tenir aquest afany per dominar-la». El realitzador afirma fer-se petit quan enregistra. «Et mimetitzes amb l'entorn i desapareixes». La seva voluntat és aconseguir «crear les condicions adequades perquè l'espectador pugui viure una experiència de fusió amb el fluir del riu i recuperar aquest lligam, que nosaltres també som natura».





Totes aquestes sensacions les viu la persona entrant dins la instal·lació, que té forma circular. Ja dins, uns sensors activen la projecció i mentre l'observa també pot notar l'aigua fluir dins l'espai. Quelcom singular de la proposta és que la pantalla per dins és, a voltes, translúcida o opaca, i per fora està revestida amb saques reutilitzades. Puigbert la qualifica «de joia d'orfebreria» que vincula tecnologia i natura i que és fruit del treball de tot un equip.









Ara, el realitzador treballa en la fase final d'un llargmetratge documental amb. «Són projectes amb un prisma més artístic que connecten molt bé amb l'espectador, al qual se li exigeix més implicació perquè tenen un altre ritme», comenta. Per a Puigbert, són peces «molt necessàries que et situen en un estat de consciència i et porten en un món sensorial perquè hi participis i aprofundeixis».