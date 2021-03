Presenten «La dona de la seva vida», de Xavier Bosch, a l'Alfolí de la Sal de l'Escala

La llibreria Vitel·la ha programat les presentacions del llibre «La dona de la seva vida», de l'escriptor Xavier Bosch, per aquest dissabte 27 de març, a les 7 de la tarda, a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, mentre que el diumenge 28, a les 12 del migdia, ho farà a Vitel·la Espai Fòrum de Palafrugell.

Les presentacions es faran seguint els protocols Covid-19, de manera que s'ha de trucar per fer la reserva prèviament.



Retorn al periodisme

L'escriptor Xavier Bosch torna a les llibreries amb la novel·la periodística 'La dona de la seva vida', publicat per Columna, que denúncia "l'escàndol" dels bebès robats. En roda de premsa, Bosch ha explicat que el llibre sorgeix "de l'amor fraternal i de la ràbia per una de les injustícies més amagades de la història de Catalunya i Espanya". Ha recordat que l'any 2012 quan dirigia l''Agora' de TV3 va fer el tema 'Qui ha robat el meu fill?' amb sis testimonis. Han passat els anys, ha afegit, "i no s'ha fet res i ningú ha trobat ningú". L'autor ha manifestat que amb aquesta obra torna "al periodisme, la investigació i el misteri combinat amb la intimitat i les emocions" amb la família Estrada amb tres germans com a centre de la història.

L'escriptor ha apuntat que volia parlar de l'amor fraternal entre tres germans, el Joel, el Raimon i la Victòria Estrada, que tenen mirades molt divergents de la vida i viuen en llocs també molt diferents. Tots ells s'uniran quan hi hagi un problema que apareix en els primers capítols. "A mesura que el Joel, que és el periodista, posa el dit a la nafra a un escàndol, tot trontolla i es descobreix el preu de traspassar les línies vermelles de la investigació".

En aquest sentit, Bosch ha afirmat que amb aquesta novel·la "torna el periodisme, la investigació i el misteri combinat amb la mirada endins dels personatges, amb la intimitat i les emocions i la construcció de la família Estrada". "'La dona de la seva vida' és un se sabrà tot de la família", ha afegit.



Els bebès robats



Bosch ha dit que al llibre parla d'una una trama que ha durat des dels 50 i també des de la mort de Franco fins al 99: "Els bebès robats són una pràctica comuna a l'Estat que ha mirat cap a l'altra banda i no ha fet cas de les recomanacions que ha fet la Unió Europea i la fiscalia tampoc ha actuat". Considera que quan "la justícia fa aigua ens queda el periodisme". Joel Estrada és l'encarregat de tirar endavant un documental sobre els bebès robats i "furga en un món poc explorat".

Bosch ha destacat que la trama dels nens robats és "un segrest perpetu que dura tota la vida i que té com a víctimes una persona a qui li han robat la seva identitat i pares i mares que han vist com els robaven el nadó". Ha recordat que l'any 2012 quan dirigia l''Agora' de TV3 va fer un tema que es titulava 'Qui ha robat el meu fill?' amb sis testimonis. Han passat els anys, ha afegit, "i no s'ha fet res i ningú ha trobat ningú".

"Estem en una cultura de silencis inexplicable. Com ningú se n'ha anat de la boca havent-hi tanta gent posada pel mig?", ha preguntat. En aquest sentit, ha dit que a 'La dona de la seva vida' hi ha casos reals, però ha variat lleugerament les històries perquè ningú s'hi trobés descrit entre les seves pàgines.

Bosch va escriure la novel·la durant l'any de la pandèmia, tot i que el va començar al desembre del 2019 i va acabar al desembre del 2020.