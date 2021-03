L'esperit del Dia Mundial de la Poesia es preserva amb diferents propostes

Coincidint amb l'arribada de la primavera dissabte se celebra el Dia Mundial de la Poesia. La comarca sempre s'hi ha sumat i enguany, malgrat les restriccions, no serà diferent, ja que s'han previst diferents propostes tant virtuals com presencials.

A Roses, dins el cicle «Març de Paraules», dissabte té lloc el taller El detall dins la creació literària, dedicat a la poesia. Impartit per Abraham Fidel Ortiz, es farà en format en línia. L'endemà a les 11 del matí al Teatre, inclòs en el mateix cicle, l'associació DiCrea de Roses proposa l'acció reivindicativa de la dona en l'art, Per treure's el barret. Una hora més tard, l'actor Joan Massotkleiner i l'arpista Anna Godoy donen vida al recital Poetes. Elles tenen la paraula. És l'oportunitat d'escoltar veus de dones que han esdevingut clàssics contemporanis i que en alguns casos ens són ben properes com Maria Àngels Anglada, Quima Jaume o Rosa Leveroni. També hi seran presents Maria Antònia Salvà, Maria-Mercè Marçal, Clementina Arderiu, Montserrat Abelló, Marta Pessarrodona, Teresa Pasqual, Cèlia Sànchez-Mústich i Vinyet Panyella. L'entrada al muntatge és gratuïta, però cal reservar-la al web rosescultura.cat.

A la Sala La Cate de Figueres té lloc l'espectacle Poesia ecològica, amb Ramon Bartrina, ambientòleg, poeta i rapsode, cofundador de l'associació cultural Kerunta. Actua amb Ivan OG, baixista del grup de rock Capside i del de metal Children of the Atom. El muntatge és gratuït, cal reservar a lacate.cat i es fa a les 12 del migdia.

L'Ajuntament de Fortià també proposa celebrar la data a través de la xarxa. Per això ha fet una crida als veïns a enviar, fins al 19 de març, vídeos llegint en diferents llengües la poesia triada aquest any per la Institució de les Lletres Catalanes, No em despulleu, de Felícia Fuster.