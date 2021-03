Jordi Casals fa el salt a la literatura juvenil amb la novel·la «Fes picar els anells»

Després d'escriure tres novel·les per a adults, farcides d'humor negre i, com ell diu, «realisme brut», a Jordi Casals (Barcelona, 1976) li venia molt de gust escriure per a joves adolescents, com els seus fills. Així ha nascut Fes picar els anells (Llibres del Delicte), una aventura sense treva on es combina la ciència-ficció, els superherois i una trama fosca ubicada a Figueres que convida els lectors a submergir-s'hi i viure-la en primera persona. El llibre es presenta aquest dissabte a les 12 hores a la Sala Erato de Figueres. A l'autor l'acompanyarà l'escriptor Sebastià Roig i el professor Daniel Genís.

Per a Casals era molt important que els joves empatitzessin amb els personatges, «sentir que els hi estava passant a ells». Això ho aconsegueix plenament no només perquè aquests tenen la mateixa edat, sinó perquè retrata fidelment les seves inquietuds, el seu dia dia a l'institut o a casa, situacions d'aquests temps. Respecte a aquest aspecte, Casals s'ha deixat influir pels còmics Marvel dels anys 60 «quan es creen superherois amb superproblemes o problemes», és a dir, que tenen en compte la seva part humana i sensible. A Fes picar els anells, els tres joves protagonistes, dos germans –l'Eva i en Jordi– i un amic, en Marc, es convertiran en herois gràcies a l'invent del seu pare enginyer, uns anells teletransportadors. L'ambició d'una corporació per aconseguir-los i la desaparició del pare encetaran l'aventura que els obligarà a ser enginyosos, intrèpids i valents. Ho faran per diferents escenaris, entre ells la Vall d'en Bas i el cap de Creus. Casals descriu espais identificables –també apareix la Rambla de Figueres–, espais que coneix bé perquè, diu, a ell li agrada més ubicar el lector, «això li dona versemblança» a la història.



Enriquir el llenguatge

L'autor assegura que no ha volgut «regalar el llenguatge» perquè, tot i que «no és extremadament fàcil» pot ser llegit sense dificultat. Tot i això, Casals l'enriqueix: «Una de les funcions de la novel·la juvenil és ampliar el vocabulari i el llenguatge del jove lector, com també passa amb l'adult». A més, també inclou certes reflexions sobre física i física quàntica. Casals diu que ha volgut sumar-se a una tendència que està prenent força darrerament, sigui des de la literatura, el cinema i, fins i tot, a les xarxes, de dirigir-se a un públic jove i adolescent amb temàtiques entorn de la física. «S'ha creat com una escola de joves que la persegueixen», argumenta. Ell, per fer-ho creïble, s'ha documentat i ha buscat assessorament en companys. «Una tasca important dels escriptors és la de documentació, tot i que podria haver-me-la estalviat, però és una part que ve molt de gust perquè aprens moltes coses».

Un dels encerts del llibre, sens dubte, és el ritme de la trama que, després de la presentació inicial i ubicació dels personatges, es va accelerant sense decaure. Aquest punt enllaça amb les anteriors novel·les de Casals. També els nombrosos referents que regala als lectors vinculats a la cultura pulp, que són poc evidents i coneguts per als joves d'avui en dia.







Jordi Casals i MerchánLlibres del Delicte162 pàgines - 13,90 euros