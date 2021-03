Figueres perd David Pérez Guerra, ànima del món del col·leccionisme local

El món del col·leccionisme empordanès ha perdut un dels seus membres més destacats, el figuerenc David Pérez Guerra (Salamanca, 1927-Figueres, 2021). Ens va deixar dijous a l'edat de 94 anys. Va ser el secretari de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica del Casino Menestral Figuerenc des de 1963 i durant anys també va formar part de la junta dels Amics del Castell de Sant Ferran.

Encara que havia nascut a Salamanca, David Pérez sempre s'havia sentit com un empordanès més. Orfe de pare, va entrar a l'acadèmia de la Guàrdia Civil de molt jove i el seu primer destí va ser Lladó. Després va ser traslladat a Portbou, on va romandre nou anys fins que va arribar a la caserna de la benemèrita del carrer Nou de Figueres, on acabaria de desenvolupar la seva etapa professional.

En un «Perfil» publicat el 2009 en aquest setmanari, David Pérez recordava aquella primera etapa a Lladó: «Vaig estar cinc anys corrent per les muntanyes; allò era molt tranquil, llavors, ningú no tancava les portes a les cases". Quan va arribar a Figueres ja tenia una afició que era col·leccionar de tot: segells, monedes, fotografies antigues, plaques de cava, entre altres. «Des de petit, col·leccionava segells d'Espanya; eren segells usats, perquè no els podíem comprar», argumentava.

La cerimònia de comiat va tenir lloc, divendres, al Tanatori de la Funerària Vicens.