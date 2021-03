Ada Vilaró fusiona paraula, dansa i cos a Figueres

L'artista i directora escènica Ada Vilaró presentarà el seu nou espectacle 360 grams al Teatre Jardí de Figueres aquest divendres 5 de març a les vuit del vespre. En acabar la funció, hi haurà un col·loqui amb la participació del Grup Iris.

L'obra és un projecte que neix d'una experiència personal d'Ada Vilaró, «molt íntima i fràgil i que, per primera vegada, m'atreveixo a compartir». Amb només un pit, el cos no deixa de ser bell. Quan la vida et parteix en dos, es desplega davant teu l'oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de la bellesa. Una bellesa política que combat la superficialitat i desafia els estereotips, explica Vilaró. Una bellesa que és el que és, amb la seva diferència. Una veritat que abraça i estima la vida. La teva mirada compta, és important, suma. I com diu John Berger «no estic despullada tal com soc, sinó que estic despullada tal com tu em veus».

360 grams és un espectacle poètic, que fusiona paraula, cos i dansa i que evoca una experiència amb el públic i el sacseja.

Ada Vilaró és directora, performer i una singular artista multidisciplinària. Després d'uns anys treballant a l'espai públic, sovint generant esdeveniments escènics per donar veu a col·lectius silenciats, amb 360 grams torna a l'espai interior escènic.

Destaquen obres com Pas per la Pau (Fira Mediterrània, 2018), UrGentestimar (inauguració Fira Tàrrega, 2017) o Públic Present 24 hores (2015), obres de llarga durada que conviden a la participació del públic.

Ada Vilaró va crear i dirigeix el Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou i el Festival Itineràncies. El 2015 va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona pel projecte del Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou i el 2014 els premis FAD Sebastià Gasch de les arts parateatrals.