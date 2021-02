Experts i castellers debaten estratègies per evitar perdre massa castellera per la pandèmia

Experts i castellers han debatut aquest dissabte estratègies per recuperar l'activitat de les colles després d'una temporada en blanc per culpa de la pandèmia. El debat s'ha fet en el marc de la 25a edició de la Jornada de prevenció de lesions en el món casteller, organitzada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC).

"Estem segurs que la pandèmia farà que es perdin castellers; el que ens fa por és que es perdin colles", alerta el director científic i mèdic de la CCCC, Dani Castillo. Per aquesta raó, des de la Coordinadora consideren que és important que les colles recuperin l'activitat social i cultural, malgrat que encara no hi hagi una data concreta per reprendre els assajos amb una certa normalitat.