El projecte «Encara hi ha algú al bosc» arriba dimarts a Figueres amb una instal·lació fotogràfica, que es pot veure fins diumenge a l'Auditori Caputxins, i una funció teatral el divendres al Teatre el Jardí.

Encara hi ha algú al bosc és molt més que una obra de teatre, un documental o una exposició fotogràfica. És un projecte de recerca i creació interdisciplinari que creu profundament amb el potencial revulsiu tant del teatre com del periodisme. L'entitat Cultura i Conflicte a vertebrat aquest projecte a partir de diversos viatges els anys 2018 i 2019 a Bòsnia i Hercegovina per "donar veu"a les dones víctimes d'aquest conflicte, i als fills i filles nascuts de les violacions que van patir. Després de tres setmanes a la Sala Petita del TNC, l'obra de teatre girarà per Catalunya, i en alguns casos, l'acompanyarà l'exposició fotogràfica i la presentació del documental amb taula rodona inclosa. Es podran veure totes les facetes del projecte a Figueres.

L'obra de teatre fruit d'aquest projecte no és només una recreació d'un treball documental. És una creació original i feta en paral·lel, en què tot gira entorn de la veu dels testimonis. La dramaturga Anna Maria Ricart Codina va formar part de l'equip desplaçat als Balcans: "volia escoltar com parlaven, que deien i que no deien (on eren els silencis), com era la seva mirada".

El divendres 26 de febrer a les deu del matí, els alumnes de quart ESO d'instituts de Figueres assistiran al Teatre Municipal el Jardí a veure l'espectacle. L'organització del Teatre Jardí vetllarà en tot moment per la seguretat de l'espectacle pel que fa a l'entrada, la sortida i l'acomodació dels espectadors.

Les entrades pel públic general tenen un cost de divuit euros per platea i llotges de platea, i de quinze euros pel primer i segon pis. Es poden adquirir a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat.