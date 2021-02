L'humor disbauxat de Capa i Espasa celebra 20 anys amb «El Refrito», a Figueres

Capa i Espasa compleix 20 anys d'existència com a companyia teatral i, per aquest motiu, ho celebra aquest dissabte dia 20 amb qui ho ha fet possible: el públic. L'estrena de l'espectacle El Refrito, que estava programada pel novembre de l'any passat, arriba finalment al Teatre el Jardí de Figueres per oferir els millors moments de la companyia.

El clown Ángel Amieva, director de la companyia Capa i Espasa, assegura que no ha estat sempre fàcil. Hi ha hagut temporades que no hi havia feina i ha viatjat amb bicicleta per tot el món oferint espectacles d'humor als més desfavorits, però fent balanç considera que «la companyia ha anat funcionant i aquest espectacle és un recopilatori de la crème de la crème de l'humor», la flor i nata del seu enginy, els greatest hits de les seves millors obres d'aquests vint anys: Clak!, 13. La Casa Encantada, Esperando a G, Clownppelia, i alguna sorpresa, perquè els més fans de la companyia puguin gaudir d'alguna cosa més.

Temps de celebració

«És una celebració, i en aquests temps que corren encara més. Tenim ganes d'aportar el nostre granet de sorra en aquesta pandèmia i combatre-la amb el riure, ara que la gent té moltes ganes de divertir-se i és el millor que podem fer».

L'humor gestual, sense paraules, i molts canvis de vestuari entre altres ingredients fan de Refrito un espectacle molt dinàmic: «L'espectador veurà els nostres números més aplaudits, un darrere de l'altre». El xou, programat a dos quarts de nou del vespre, «s'adreça a un públic adult: traiem la nostra part més gamberra. Des de sempre nosaltres tenim un segell i és que treballem l'humor negre i l'humor blanc, però fem moltes incursions en l'humor total on no volem tenir cap impediment per fer riure, a través de l'humor escatològic o l'humor sexual, no tenim aquestes barreres, fem humor absurd i surrealista, el que per una part aboca a un públic més adult».

Ángel Amieva, Estíbaliz Barroso i David Moya protagonitzen El Refrito. «Qui ha estat membre de la companyia durant molts anys, el meu germà Mateo, no hi podrà ser. Feia anys que treballava a Las Vegas i uns catorze, fora de la companyia. Aquesta pandèmia ens ha posat les coses molt complicades». Amieva, establert actualment a Arenys d'Empordà, comenta la complicació d'assajar. «Preparar un espectacle requereix tenir un escenari on treballar, nosaltres no podem fer teletreball, necessites tenir un equip tècnic al voltant». Una altra de les actrius que han passat per Capa i Espasa, Marta López, viu a Santander i «també serà difícil tenir-la aquí».

Tot i les dificultats, veure que finalment l'espectacle s'estrena a Figueres i surt a la llum és una satisfacció: «Si la gent té ganes de riure, nosaltres tenim unes ganes enormes de provocar aquest riure i de trepitjar un escenari molt gran, perquè ha estat un any que només hem fet teatre de carrer, perquè les restriccions eren menors. Ha estat un any nefast i horrible».

Llarga trajectòria

L'any 1993 es va crear la companyia de teatre de carrer Capa i Espasa, especialitzada en la representació d'escenes de lluita (en mercats medievals, grecoromans i renaixentistes). El seu fundador, Ángel Amieva va ser campió del món en arts marcials, titulat en esgrima esportiva i apassionat de les pel·lícules d'aventures. L'any 2000 va fer el salt del carrer al teatre de sala i es va crear un espectacle titulat El Talismà d'Oketek. Al cap de poc temps, la companyia es va transformar i va començar a transitar pel gènere del teatre d'humor fins avui, quan el 20 de febrer celebrarà el seu aniversari amb la festa que es mereix.