El circuit d'art urbà de Colera s'amplia amb una nova instal·lació de Carles Bros

Colera va decidir fa cinc anys promoure un circuit d'art urbà, un projecte senzill i ambiciós alhora, per promocionar el turisme tot l'any al municipi, potenciant l'oferta cultural. Ara aquesta ruta s'ha ampliat amb una nova instal·lació de l'artista Carles Bros, impulsor de la ruta que des del principi va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Colera. Bros, que ja té a Colera una instal·lació de Land-Art a la platja i l'escultura Banc de Peix, ha afegit ara una altra peça a l'interior del poble. «El turisme que ens visita està molt interessat i sensibilitzat amb l'art contemporani: tenim activitats esportives, de mar i muntanya, un magnífic camí de ronda, bona gastronomia, el sol i les platges de sempre i també cultura». El circuit d'art urbà s'acompanya d'un díptic-plànol, que es facilita al visitant des de l'Oficina de Turisme i els establiments comercials. Aquest recorregut marcat consta de catorze punts, espais emblemàtics del municipi, i comença des de l'entrada del poble, fins a mar, incloent-hi des d'escultures, pintures, instal·lacions fins a una sèrie de grafits a la ribera, de diferents artistes que han cedit de forma desinteressada la seva obra al consistori per ser exposades a la via pública. Max Varés, Carles Piera, Núria Surribas, Rosa Grau, Eiffiel, Xavier Raventós, Carles Bros, Joan Padern i Gemma Romero i l'Escola Puig d'Esquers ja tenen el seu art instal·lat a Colera i altres artistes com l'escultora Mercè Riba o el pintor Manel Marzo-Mart estan estudiant sumar-se a aquest projecte d'art al carrer que vol ser viu en el temps.

Bros ultimant la seva instal·lació al Passatge de LlevantRecentment, l'artista Carles Bros ha volgut fer una nova incorporació a aquest circuit per potenciar encara més l'atractiu d'un poble preservat que atrau el turisme familiar. Acaba de decorar el, «un passatge gris i tètric a dins del poble» amb una altra instal·lació amb troncs de colors. L'obra va formar part de l'exposició que va portar al Museu Marítim de Barcelona amb tot el que arriba a la mar de manera no natural, abocant, al mig del Museu, un munt de deixalles i plàstic. Per a Bros és molt lloable l'aposta de Colera, «ja que això atrau turisme tot l'any». Tambéparla d'aquesta iniciativa. Ella va ser la creadora de l'escultura instal·lada a l'entrada de Colera, com a resultat d'una època on treballava amb la fragilitat i el volum: «L'art sempre fa obrir els ulls, els sentiments i les emocions de la gent i és interessant que estigui a l'abast del públic» conclou.L'escultura de Núria Surribas, a l'entrada del poble