Pau Angelats: «Cada cançó és un reflex del que hem viscut en els darrers temps»

Vocalista del grup Calor. A cambio de calor és el títol del primer single de la nova formació empordanesa Calor. Formada per quatre músics de la comarca amb un ampli bagatge musical, s'han unit per aportar positivisme i bons ritmes amb què fer gaudir al públic. El seu primer clip ja es troba a les plataformes digitals.

Calor és un nou grup empordanès format per quatre músics de Figueres, Sant Pere Pescador, Peralada i Vilamalla, un grup d'amics que ja es coneixien d'altres formacions musicals de la zona. «Som un grup que neix de la necessitat de divertir-nos fent música i de despertar sentiments i emocions en la gent que ens escolti». S'identifica com un grup de rock electrònic «però realment no ens limitem només a això, sempre fem el que en aquell moment ens inspira i aporta més» asseguren.

Quan s'ha format el grup i qui el forma?

El grup s'ha format el 2020. Som quatre músics que ens coneixem de formacions musicals anteriors i ens ha vingut de gust provar un projecte diferent. Els integrants som: Xavi López (guitarrista), Carles Segura (guitarra/DJ), Carlos Espinoza (baixista) i jo mateix, Pau Angelats (vocalista). El grup neix amb la idea de gaudir fent el que ens agrada, sense marcar-nos ni una limitació estilística ni tampoc lírica. En resum, busquem fer sentir a la gent el mateix que ens aporta la música a nosaltres i sobretot gaudint fent-ho.

Quina és la vostra experiència en el món de la música, quins estils us defineixen?

Més enllà de conèixer-nos d'alguna formació musical anterior, tenim un background musical molt diferent cada un de nosaltres. Aquest fet ens dona un bagatge musical molt extens. Des de l'electrònica més dura com podria ser el DubStep, Drum&Bass o el FutureBase fins a la música més pop o comercial, passant pel rock o la música urbana. En el fons ens agrada tota la música i tendim a fer la música que més escoltem o que més ens mou en el moment que vivim i cada tema és un reflex d'allò que hem viscut en els darrers temps.

De què us agrada parlar en les vostres cançons. Les componeu entre tots?

Ens agrada pensar temes que puguin tocar una mica de prop a tothom, però la temàtica de les nostres cançons pot oscil·lar molt. El procés compositiu és molt compartit. Cada un de nosaltres ens mirem la part que ens toca a nosaltres i ho passem tot a digital per posar les idees en comú. És un procés que cada cop més artistes viuen així. Si al guitarra se li acudeix una cosa, ho grava a casa i ens ho envia a la resta, si el vocalista té una idea, la grava i la passa ... D'aquesta manera, encara que sigui en la distància, el procés pot ser compartit per tots.

Una manera molt idònia de treballar en els temps que vivim. Com us ha condicionat el moment actual i el vostre debut com a grup?

Per a nosaltres ha estat dur, venim carregats d'idees i de força i cada restricció és un obstacle que hem d'esquivar, bé sigui per gravar o per trobar-nos. Per un altre costat, quan sortim de tot això, haurem tingut un temps de treball i un espai de creació que ens pot resultar beneficiós, per tant, seguirem treballant al màxim per aconseguir que el nostre projecte agradi al màxim de gent. De moment, ja hem pogut estrenar el nostre primer videoclip rodat a les cales de la Costa Brava que porta per títol A cambio de calor.

Quan i on us agradaria presentar el vostre treball?

És una pregunta difícil. Tots els mitjans que ens oferiu l'oportunitat de tenir un espai sou genials i us agraïm molt el fet de poder-ho fer. Ens encantaria que fos a través d'un concert al més aviat millor, però, atesa la situació, nosaltres també ens agafarem el temps que necessitem per anar traient els temes amb el màxim de detall i de cura, perquè el resultat sigui el millor possible. Quan tinguem suficients temes publicats, llavors ja buscarem la millor presentació pel directe.

Quins objectius teniu com a grup?

Creiem que es podria resumir en fer molta música, arribar a molta gent, tocar molt i sobretot gaudir. És molt llaminer somiar en festivals més entrevistes i conèixer gent i moure molt el nostre producte, però el nostre punt de partida és aquest. També ens agradaria recordar a l'audiència que estigui pendent de les xarxes socials @calorofficial perquè molt aviat hi haurà notícies noves!