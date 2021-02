Divulguen en català textos essencials del naturalista Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt (1769-1859) és un dels principals naturalistes del Romanticisme conegut també, evidentment, per la seva vena exploradora. És, en paraules de l'editora Maite Muns, «l'expressió màxima si unim ciència amb Humanisme, planteja una mirada quasi panteista, per ell, la natura ho era tot». Per divulgar-lo a casa nostra, en llengua catalana, l'editorial L'Art de la Memòria publica «Els papers de Humbolt», un recull amb alguns dels seus textos essencials dins la seva col·lecció El quadern de capçalera.

La mirada que propugnava Humboldt va influir molt en naturalistes i romàntics catalans i espanyols. Tant és així que, com recorda Muns, el primer número de la revista La Abeja, que unia ciència natural amb literatura i filosofia, li van dedicar al personatge. Humboldt va viatjar per Catalunya -va ser a Montserrat-, «utilitzant Espanya com el lloc des d'on fer el salt a Sudamèrica», concretament als boscos de l'Orinoco, les estepes de Veneçuela i les muntanyes de Perú i Mèxic. Una de les seves fites va ser assolir el cim del Chimborazo, a l'Equador, als 32 anys. «Ell representa l'esperit d'aventura», afegeix Muns.

Humboldt es va dedicar a escriure, sobretot, al final de la seva vida. I va escriure molt: tot allò viscut, tot allò vist i experimentat. La seva obra monumental va ser «Kosmos» que va començar a editar el 1847 i no es va cloure fins el 1859, poc després de la seva mort. Amb «Els papers de Humbolt», L'Art de la Memòria proposa «una mena de quadern de capçalera de la seva extensa obra amb referències a la seva estada a Catalunya i Espanya, correspondència amb el seu germà, que era polític i filòleg», entre altres documents. «No cal traduir tota una obra per presentar un personatge, per entendre la seva significació», comenta Muns tot afegint que l'objectiu final és «portar tot el reservori cultural universal a la llengua catalana, com una senyal de normalitat de posar a disposició aquestes joies que no són populars però que s'han de tenir».



L'escriptora George Sand

Això que ha fet amb Humboldt, l'editorial, amb seu a Avinyonet de Puigventós, ja ho havia fet anteriorment amb altres grans personatges, com Chateaubriand i T.S. Eliot. Maite Muns avança que el proper serà l'escriptora George Sand. L'editora explica, a més, que per primer cop distribuirà els llibres Nordest de Figueres, cosa que els garanteix una més bona presència a les llibreries i accessibilitat als lectors.

Els papers de Humboldt

Alexander Von Humboldt

L'Art de la Memòria

142 pàgines - 20 euros