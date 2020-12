Figueres perd el perruquer i artista Josep Bosch Freixa, mort a 74 anys

El perruquer Josep Bosch Freixa ha mort aquesta passada nit a 74 anys. Nascut a Figueres el 1946, va ser un dels referents de l'estètica femenina a la capital empordanesa. Deixeble de Pierre Gironell, va obrir el seu propi centre de bellesa a la pujada del Castell. Posteriorment es va traslladar al carrer Álvarez de Castro on va compartir la direcció de l'establiment amb la seva esposa Maite Cofan fins a la seva jubilació. L'any 2018, un grup d'amics i part de la seva fidel clientela li van oferir un homenatge, a l'Hotel Pirineus, amb motiu del cinquantè aniversari de vida professional. L'acte va ser presidit per l'aleshores alcalde de Figueres, Jordi Masquef.

El promotor cinematogràfic rosinc Thomas Spieker, amic personal seu, el recorda com "un gran home, ple d'empenta i creativitat amb qui he compartit moments i esdeveniments inoblidables. Deixa rere seu a la seva estimada esposa Maite, que ho era tot per ell -companya, mà dreta, confessora, suport i ajut en els bons temps i en els menys bons-".

El 2018 va ser homenatjat a l'Hotel Pirineus pels seus cinquants anys d'ofici.

L'ofici de perruqueria de Josep Bosch era "del tot vocacional", segons confessava ell mateix, i per això no va voler treballar en el taller mecànic del pare. Josep tenia ànima d'artista, un fet que va demostrar en molts esdeveniments en el transcurs de la seva vida. També creava obra pròpia que havia exposat en nombroses sales i espais culturals. Una de les seves grans passions era l'actriu nord-americana Marilyn Monroe, a la qual va dedicar diversos homenatges, fins i tot al peu de la seva tomba, en el Westwood Village Memorial Park.

Les seves despulles han estat traslladades al Tanatori de la Funerària Vicens. La cerimònia de comiat té lloc, aquest diumenge, a les 11 del matí.