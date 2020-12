Sau30 publica 'Quina nit, quina lluna', amb un DVD enregistrat a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà

Sau30 publica 'Quina nit, quina lluna', un doble CD amb les cançons del disc que els anys 90 van catapultar la banda de Pep Sala i el desaparegut Carles Sabater amb temes com 'Boig per tu' i 'Envia'm un àngel'. Ve acompanyat d'un DVD amb una pel·lícula rodada a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, sota la direcció de Manel Buch i amb l'assessorament de dos astrònoms. Sala explica a l'ACN que és una gravació d'imatges "espectaculars" del cel i que part d'aquest material es projectarà en una pantalla durant els concerts de la nova gira que començarà el 23 de gener a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. "Volem que cada concert sigui una festa", subratlla el músic i compositor. Les entrades ja estan a la venda.

L'astronomia està molt present als temes de 'Quina nit' (Picap,1990) de Sau i molt especialment la lluna. Per això van creure molt oportú gravar durant tres dies un concert a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Les restriccions de la pandèmia, però, van obligar a fer-ho sense públic. Pep Sala recorda que es va fer estrany actuar sense espectadors, però que això també els va permetre rodar durant tres dies intensos.

I el resultat ha estat una "experiència increïble" i unes "imatges impressionants del cel" de nit amb l'ajuda de tecnologia, com drons, i l'assessorament i les imatges captades pels astrònoms de l'observatori, Pere Guerra i Juan Carlos Casado. "Vam triar els dies de lluna plena perquè la cançó més important és el 'Boig per tu', que està dedicada a la lluna", recorda el músic. Precisament aquest dilluns s'ha publicat un dels clips enregistrats a l'observatori amb el tema 'La lluna i jo', inclòs al DVD. En total, són 90 minuts de cançons interpretades en tres escenaris diferents.

{C}

Sala remarca que el nou disc –el segon que treu Sau30- "no és una nova lectura" dels temes de 'Quina nit' sinó que han sigut fidels a com es van interpretar fa tres dècades, incloent els mateixos efectes però amb un so millorat per la tecnologia d'ara.



El confinament accelera una nova gira



En el cas de Sau30, la pandèmia no els ha obligat a posposar concerts perquè ja havien tancat la gira el desembre del 2019. No s'havien fixat cap nou horitzó, però el confinament ho va accelerar tot. "Estan tancats a casa, se'ns va ocórrer d'interpretar cançons per separat i després ho ajuntàvem i ho penjàvem a les xarxes i els seguidors ho agraïen molt", recorda Sala. "I va ser quan vam dir, ens ho estem passant bé doncs tornem-hi; va anar així, sense planificar-ho", afegeix.

La gira començarà el 23 de gener a l'Auditori de Cornellà de Llobregat i la idea seria poder fer una vintena de concerts pels Països Catalans i també a fora, si és que la pandèmia ho permet. "Volem que cada concert sigui una celebració per a nosaltres i per al públic", subratlla Sala, que prefereix anar a poc a poc i veure com es pot anar concretant la gira.

Serà un espectacle molt visual, amb una pantalla de fons amb imatges del cel "espectacular" que van gravar a l'observatori i on es veuen "textures i colors" de les estrelles. Pel que fa al repertori, seguiran els temes inclosos en el doble CD. Una part del concert, d'unes dues hores, inclourà els grans èxits de Sau i l'altra, seran els temes de 'Quina nit'.



Crear nous públics tres dècades després



Des de la fundació de Sau30 el 2017, han sumat un nou públic de joves que descobreixen ara aquells temes i que van als concerts. Però el que realment els "emociona", explica Sala, és quan els vénen seguidors que els agraeixen seguir tocant aquelles cançons i donar-los l'oportunitat de viure un concert "el més semblant possible" del que hauria estat Sau amb Carles Sabater. "És realment molt emocionant perquè és una feina aparentment d'entretenir, fem cançons, però creem sentiments bastant profunds", afirma Sala.

I això, conclou, els fa sentir "molt orgullosos" de la feina. Tampoc perden de vista que cal seguir amb el mateix nivell d'autoexigència per estar a l'alçada d'un projecte que va començar amb una "colla d'amics" que, dècades després, tornen a pujar dalt dels escenaris.

'Quina nit, quina lluna' surt a la venda aquest dilluns a través del web de Sau30 i arribarà a les botigues la setmana vinent.