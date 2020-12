El Nadal s'engalana de llums amb arbres imponents que animen les festes

D'uns anys ençà, moltes places de ciutats mitjanes com Figueres o pobles destacats de la comarca, com Roses, l'Escala, Castelló d'Empúries o la Jonquera, han tendit per anar substituint l'arbre de Nadal convencional, és a dir, el natural, per estructures metàl·liques il·luminades. Aquest any no és l'excepció i molts d'aquests arbres protagonitzen les passejades de tarda-vespre, amb moltes fotografies fetes per recordar aquest Nadal que serà, sens dubte, diferent.

L'arbre més imponent de la comarca es pot veure a la placeta baixa de Figueres. Fa catorze metres –com un edifici de planta baixa i quasi quatre pisos– i està il·luminat per mil cinc-cents metres de llums led. L'enginyer municipal Martí Pou explica que el primer any que es va instal·lar només feia vuit metres i que s'han fet tres ampliacions de dos metres cadascuna fins a assolir la mida actual el 2018. «La idea és no pujar més perquè, si no, caldria una base amb un diàmetre superior als 10 metres», comenta. L'arbre va ser dissenyat des de l'Ajuntament i elaborat per l'empresa figuerenca Oxitall. L'estructura metàl·lica està formada per cons que es desmunten i es conserven en un magatzem municipal. La seva grandària obliga a muntar-lo amb una grua. Respecte als llums, aquests són més delicats i cada any cal revisar-los abans de la seva instal·lació.

Un altre arbre de gran format, que segueix una mica l'estil del figuerenc, és el que llueix a la plaça Catalunya de Roses. En aquest cas fa deu metres d'alçada i quatre de diàmetre a la base exterior. L'estructura és d'alumini, transitable per l'interior, i a la punta té un estel d'un metre i mig i de quatre cares iguals. Està il·luminat per un mínim de 19.000 píxels led, amb un consum de 5,8 kW. Mitjançant la combinació i control de píxels intel·ligents es poden representar des d'un sol color fins a multitud. El pes total de l'arbre és d'uns 700 quilos. El regidor d'Infraestructures i Serveis, Joan Manuel Fernández, explica que «aquest any teníem la possibilitat d'augmentar l'alçada, però amb la Covid hem pensat que no tocava gastar uns diners innecessaris». En aquest sentit, Roses inverteix enguany menys de 6.000 euros en la il·luminació nadalenca, just per pagar les grues pel muntatge. «Tot el material és nostre i es lloga molt poca cosa, el mínim possible i sempre tot en leds de baix consum», corrobora el regidor.

A la Basílica de Castelló d'Empúries



Castelló d'Empúries va decidir també l'any passat adornar les festes de Nadal amb un arbre de grans dimensions que causa expectació entre els vianants, en un espai tan emblemàtic com és la Basílica. Aquest indret del poble és molt visitat normalment, la gent es fa fotos a la portalada, però ara, amb els llums, encara atrau més públic i és un dels grans reclams de Nadal al municipi. L'arbre té una alçada de deu metres i la base té cinc metres de diàmetre. Està il·luminat per llums LED de baix consum i està format per boles. La regidora de Promoció econòmica, Helena Solana, explica que «aquest 2020 la inversió en llums de Nadal ha estat mínima, de 8.000 euros, mentre que l'any passat la despesa va ser de 30.000 euros incloent-hi la compra de l'arbre».



L'Escala també llueix per Nadal un esplendorós arbre de 10 metres, amb esferes il·luminades que fan la forma de l'arbre. La construcció té un cost d'uns 7.000 euros i està situat a la plaça de l'Església, en ple centre del municipi. La localitat costanera pot presumir de tenir dos arbres, ja que se n'ha instal·lat un altre, de les mateixes dimensions, al giratori de les escoles que és de propietat municipal. L'arbre també està format per leds i que en aquesta ocasió presenta una forma d'avet més clàssica.

L'avet solidari i ecològic

En contraposició amb aquests arbres monumentals i artificials que han anat conquerint les places públiques els darrers temps, les llars familiars o empreses també es decoren, siguin amb arbres de plàstic –una moda molt estesa fa uns anys– o bé amb avets naturals, una alternativa que atrau cada vegada més adeptes. Això ho saben bé els promotors de la iniciativa Avet Solidari, sorgida des del Baix Empordà, aquest any, arran de les restriccions en la mobilitat i la cancel·lació de moltes fires nadalenques com la d'Espinelves. Com explica Narcís Vidal, tots els avets que distribueixen provenen del Montseny-Guilleries, on s'ubiquen els principals vivers del sud d'Europa. Segons els Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC), uns trenta-cinc productors, un 95% dels socis provenen d'aquesta zona. «Aquí es reuneixen les condicions perfectes per al cultiu, tot i no ser una espècie autòctona, per alçada, fred i hores de sol», comenta Vidal.

Des d'Avet Solidari reconeixen, i així ho avalen estudis científics, que l'opció més ecològica és un arbre natural. «Per produir i distribuir un arbre de plàstic es contamina molt més i, per contra, un de natural el pots replantar a la natura o al jardí perquè els venen vius i amb arrels o bé fer-ne compostatge, si l'arbre ha patit massa dins de casa», diu Vidal. El conreu d'aquests arbres, que tarden entre 8 i 9 anys a assolir els 2 metres d'alçada, també «ajuda a oxigenar l'atmosfera i reduint CO2». Els impulsors d'Avet Solidari, a més, porten els arbres a casa i, fins i tot, els recullen més tard per recuperar-los i trasplantar-los o dur-los al compostador.



Narcís Vidal explica que les mides que compra més habitualment la gent són 1,5 metres d'alçada tot i que hi ha empreses que els volen molt més grans, fins a 4 metres. Assegura també que la resposta del públic davant la iniciativa els ha sorprès gratament. En aquest sentit, l'1 de desembre ja havien venut el mig miler d'arbres que s'havien marcat com a fita inicial. D'altra banda, l'empresa ha decidit donar el 5% dels ingressos a la Marató de TV3, dedicada enguany a la Covid-19.



