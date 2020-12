Clàudia Galceran: «La gent no coneix l'epilèpsia, només els mites sobre ella»

Ana és una noia que ho tenia tot sota control, fins que un dia la seva vida va decidir fer un gir inesperat. Aquest succés ha deixat un tall profund en la seva ànima incapaç de guarir fins ara. La protagonista del llibre Hasta que llegaste tú, de Clàudia Galceran, viu algunes de les vivències de l'autora, afectada per la malaltia de l'epilèpsia i pacient de l'Hospital Sant Joan de Déu. La seva primera novel·la es presenta a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, aquest dissabte a les sis de la tarda. Hi intervindrà Carlos Ortés, neuròleg de l'Hospital Sant Joan de Déu, i Montserrat Castaño, escriptora.



Quan vas començar a escriure aquest llibre. Combines l'escriptura amb els estudis?

Aquest any m'estic prenent un any sabàtic pel que fa a estudis reglats, em continuo formant en idiomes (anglès, francès i alemany) i treballant en la creació del que poden ser nous llibres.

Per escriure seria més lògic haver estudiat literatura, però jo vaig cursar el batxillerat científic. Escriure també m'ha fet adonar que no vull veure els números mai més. Vaig començar a escriure aquest llibre a finals de gener del 2019 i el vaig acabar a finals de maig d'aquell mateix any. La veritat és que no recordo que hi hagués cap motiu concret per posar-me a escriure. Suposo que va ser fruit de diverses coses: que llegia molt fins a arribar al punt que els meus pares no em podien comprar un llibre cada setmana, a més va arribar un moment que ja no en tenia prou amb la lectura, necessitava alguna cosa més per evadir-me dels estudis, encara que no els descuidava pas, tampoc.

Què ha suposat per tu veure'l publicat, amb disset anys?

Doncs per mi ha sigut com... no sabria com descriure-ho, encara em sembla irreal i quan hi penso no puc evitar sentir-me orgullosa de mi mateixa.

És una història juvenil, què s'hi explica?

Sí, és una història juvenil que tracta d'una noia que va tenir una sèrie de problemes de salut fa uns mesos i això ha canviat molts aspectes de la seva vida. El coprotagonista d'aquest llibre és el millor amic del seu germà bessó. Ell també té els seus problemes, encara que des de fora no ho sembli.

De quina manera la malaltia que pateixes està present al llibre. Té aquest un caràcter divulgatiu?

Quasi tot el que pateix la protagonista es basa en la meva experiència, es pot dir que ella és jo dins de la malaltia, però això no vol dir que tot el personatge estigui basat en mi, tots són inventats. Vaig presentar el llibre com a part pràctica del treball de recerca que vaig fer sobre l'epilèpsia i jo crec que el llibre ajuda a conèixer com és realment la malaltia, que tot i que cada vegada hi ha més casos, continua sent bastant ignorada. De fet, jo fins fa tres anys tampoc sabia què era, només havia sentit el nom i poc més, la gent no coneix la malaltia, coneix els mites sobre aquesta.

Després d'aquesta primera incursió literària, continuaràs escrivint?

És el primer d'una trilogia. Quan el vaig començar, no sabia que hi hauria un segon i mentre feia el segon, no sabia que hi hauria un tercer. I actualment ja estan escrits el tres. No puc avançar gaire sobre el segon i el tercer, només diré dues coses: el segon trenca tots els esquemes que t'havies fet de com podria ser la segona part tal com acaba el primer, i passa el mateix amb el tercer. L'altra cosa que puc dir, és que m'encanta el drama.

On es pot trobar el llibre?

Fan publicitat del llibre des de l'Hospital Sant Joan de Déu. Es pot trobar a la llibreria Vitel·la de l'Escala i a grans plataformes per internet com Amazon, El Corte Inglés o la Casa del Libro que l'oferirem en format e-book i estem pendent que s'editi en audiollibre per tal de fer-lo extensiu a tothom, perquè la lectura hi ha moltes maneres de gaudir-la.