El Gran Circ de Nadal de Girona amplia les funcions i confia tenir un 50% d'aforament o serà "insostenible"

El Gran Circ de Nadal de Girona encara l'edició més difícil per la pandèmia. Per adaptar-se al coronavirus, es faran fins a catorze funcions entre el 25 i el 29 de desembre. No hi haurà entreacte, l'espectacle durarà uns 90 minuts ininterromputs, s'ha suprimit el bar i s'habilitaran més entrades al pavelló de Fontajau. I tot això, enmig de la incògnita, a quinze dies vista, per saber quin aforament es podrà tenir. El seu promotor, Genís Matabosch, confia poder passar del 10% actual al 50%, perquè sinó ja avisa que serà "insostenible". De moment, però, suspendre'l no els passa pel cap. "Sinó no hi treballaríem incansablement", diu. El circ té com a eix l'adrenalina, amb un cartell que inclou 25 artistes arribats de set països diferents.

El Gran Circ de Nadal d'aquest 2020 té com a leitmotiv el risc i l'adrenalina. Però malauradament, també es mou en la incertesa i la incògnita arran de les restriccions pel coronavirus. Perquè quan tot just queden escassament dues setmanes per a aquesta setena edició, plana la incertesa sobre quin serà l'aforament permès al pavelló de Fontajau (on tenen lloc les funcions).

D'entrada, el format del circ ja s'ha hagut de replantejar arran de la covid-19. "No en canvien els ingredients, però sí l'estructura", explica el seu promotor. A diferència de les altres edicions, aquest any no hi haurà mitja part i tots els números es faran seguits. "Seran 90 minuts d'actuacions ininterrompudes, en un format més proper a l'habitual del teatre", diu Genís Matabosch.

A més, per assegurar que tothom porta posada la mascareta en tot moment, no hi haurà servei de bar, ni tampoc parades de crispetes, i es prohibirà entrar menjar o beguda al recinte. S'habilitaran dues entrades més als laterals de Fontajau –que se sumaran a la central i única que hi havia fins ara- i la sortida dels espectadors, per facilitar els fluxos, es farà per quatre portes diferents a les d'entrada.

Més canvis. Aquest any, també per adaptar-se a les restriccions, s'incrementa el número de funcions. Normalment, cada edició es feien entre vuit i deu representacions. Però el nou xou d'aquest 2020, que s'ha batejat com a 'Adrenalina. Més enllà dels límits', en tindrà fins a catorze. Totes, repartides entre el dia de Nadal i el dimarts 29 de desembre (una de les quals serà solidària, per acostar el circ a les famílies vulnerables).



L'aforament, la clau de volta



Genís Matabosch, però, no ha amagat que les restriccions d'aforament, i també de mobilitat, seran la clau de volta. Perquè a quinze dies vista, l'organització es mou en la incertesa més absoluta. Cada any, el Gran Circ de Nadal ocupava 2.400 localitats de les 5.000 que té Fontajau (perquè només s'ocupa part del pavelló).

Amb el coronavirus, i per respectar el distanciament, els promotors van posar-ne a la venda 1.183 per a cadascuna de les funcions (és a dir, el 50%). Però Matabosch ha dit que, "amb gran sorpresa i desconcert", les restriccions incloses dins el tram 1 de la desescalada limiten l'aforament a 500 persones (és a dir, a un 10% del recinte).

"Amb aquest topall, la viabilitat econòmica d'una producció com el circ de Nadal és insostenible", ha subratllat el promotor. "Les xifres no poden sortir de cap de les maneres, perquè es tracta d'un espectacle amb números internacionals, una orquestra en viu, i que només es representa durant cinc dies: no existeix ni abans del 25 de desembre, ni després del 29", ha dit.

Per això, Genís Matabosch confia que el Procicat relaxi les restriccions d'aforament per als espectacles culturals, i permeti que el Gran Circ de Nadal pugui mantenir el 50% de les localitats. "També, tenint en compte que el pavelló de Fontajau té el sistema de ventilació adequat", hi afegeix.



"No ens ho plantegem"



De moment, però, suspendre el Gran Circ de Nadal no és una opció. "No ens ho plantegem, perquè sinó no treballaríem incansablement en la producció", ha dit Matabosch. I en paral·lel als aforaments, el promotor també confia que s'espongin les limitacions de mobilitat.

De fet, ha dit que ja hi ha hagut espectadors que havien adquirit entrades per al cap de setmana, i que els han demanat moure-les en dies laborables per poder assistir a la funció. "A més, també hem de tenir en compte que el nostre públic no és només de Girona ciutat, sinó que ve d'arreu de la demarcació i també de l'àrea de Barcelona", ha concreta.

Fins ara, el Gran Circ de Nadal ja ha venut cap a 3.000 entrades per a les diferents funcions (cosa que suposa un 25% del total). A l'hora d'adquirir-les, el mateix sistema ja permet agrupar-les per grups bombolla. "El recinte és totalment segur; hem de tenir en compte, per exemple, que per quatre entrades que es posen a la venda, n'hi ha dotze del voltant que queden lliures per garantir distàncies", ha concretat Genís Matabosch.



25 artistes, set països i vuit atraccions



'Adrenalina. Més enllà dels límits' portarà damunt l'escenari de Fontajau 25 artistes de set països diferents, que oferiran vuit atraccions acompanyades amb la música d'una orquestra en viu (la Paris Circus Orchestra). Genís Matabosch ha destacat la qualitat dels diferents números, perquè el fet que els circs nadalencs més importants d'Europa hagin cancel·lat edició arran del coronavirus (Amsterdam, Stuttgart i Zurich) ha permès "tenir accés a un planter d'artistes que es troben en la primera divisió mundial".

Aquestes festes, pel Gran Circ de Nadal de Girona hi passarà el malabarista Michael Ferreri, el que té més rècords Guinness de la història en aquesta disciplina; el duo italià Jasters, un dels millors llançadors de ganivets; el trapezista alemany Alexander Lichner; el mag francès Nicolas del Pozo; el duo ucranià El Beso, que ha renovat el llenguatge del màstil aeri; el mim barceloní Eric Boo, que durant una dècada va fer riure els espectadors del cabaret llegendari Moulin Rouge; el duo cubà Solys, que alterna els rols durant les seves acrobàcies, i els colombians Hell Riders, que portaran a Girona el Globus de la Mort (creuant les seves cinc motocicletes dins l'esfera d'acer que ocuparà la pista central).

El vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha posat en valor "la presencialitat de la cultura" en temps difícils com els actuals. "Hem de continuar-la reivindicant més que mai amb les arts en viu", ha dit. Piñeira també ha recordat que l'any passat el Gran Circ de Nadal de Girona va atraure fins a 9.933 espectadors, i que fins a un 65% del públic d'edicions anteriors repeteix.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de Girona, Glòria Plana, per la seva banda, ha destacat que el circ ja és "una de les activitats més arrelades" a la ciutat durant les festes de Nadal. I ha dit que, així com els seus artistes "aconsegueixen l'impossible", aquest any els promotors del Gran Circ de Nadal també "s'han arriscat més que mai per garantir l'espectacle".