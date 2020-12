Les «Microaccions per amor» es traslladen al castell de Sant Ferran de Figueres

La Nau Oliva i l'Ajuntament de Figueres ompliran el castell de Sant Ferran de representacions escèniques de petit format aquest dissabte.

Consolidat com «el festival escènic de petit format» de la ciutat, seguirà oferint representacions de curta durada i per a un públic reduït, un format que ha estat molt ben acollit en les anteriors edicions.

L'edició d'aquest any comptarà amb la col·laboració del Consorci del Castell de Sant Ferran, i tindrà la particularitat que totes les obres es representaran en un mateix recinte, el castell de Sant Ferran. Diferents zones de la fortalesa seran els escenaris de les representacions.

Es podran veure 4 obres, en 4 espais del castell de Sant Ferran i l'entrada serà gratuïta. Les peces que es representaran són: L'últim tall, amb text i direcció de Marc Torrecillas; Parc de descans , escrita i dirigida per Núria Peix i Salvador Carol; A propósito del miedo a volar , del director Jordi Diamant, i, finalment, Dinastía , dirigida per Carlos Be.

Cadascuna de les quatre obres es representarà en un espai diferent simultàniament, amb passes regulars cada 35 minuts, entre les cinc de la tarda i dos quarts de nou del vespre. Per tant, cada obra es repetirà sis vegades a cada espai amb l'objectiu que el públic pugui triar entre diferents circuits i pugui gaudir de totes o d'algunes de les obres.

S'establiran dos horaris per realitzar els circuits: El primer, a les cinc de la tarda, serà el circuit on es podran veure les quatre obres. El segon, a dos quarts de vuit del vespre, permetrà triar-ne només dues.

L'accés al recinte del festival es farà mitja hora abans de començar la primera representació, a dos quarts de cinc de la tarda, i a les set, respectivament.

D'aquesta manera el públic assistent tindrà temps d'arribar als diferents espais de forma esglaonada.

Una altra novetat d'aquesta edició serà que el públic haurà de reservar les entrades a través de la pàgina www.eventbrite.com i ja no haurà d'agafar-les físicament a l'entrada de cada espai com es feia a les altres edicions.

Ús responsable de les entrades



El festival és 100% gratuït i, des de l'organització, es demana «fer un ús responsable a l'hora d'adquirir les entrades. En cas de no poder assistir-hi, s'hauran de cancel·lar per tal que una altra persona en pugui gaudir. En cas d'exhaurir-se les entrades, s'habilitarà una llista d'espera» han explicat.

Des de l'organització es vol remarcar que el festival complirà amb totes les mesures de seguretat i higiene per evitar la propagació de la Covid-19.

Una nit per amor



Marc Parrot serà l'encarregat de tancar el festival presentant el seu darrer treball Refugi, en un espectacle intimista, que tindrà lloc a dos quarts de nou del vespre, a la sala La Cate.

No hi ha cap projecte de Marc Parrot que no estigui estudiat amb detall per acompanyar el públic al seu univers particular. En aquest cas, la sala La Cate serà el refugi on, a través de les cançons, ens sentirem convidats a participar d'aquest viatge, que va des de les textures electròniques a les acústiques més petites, on les cançons agafen una nova dimensió amb l'objectiu de fer aflorar les emocions, per tal que músics i públic es fusionin en un sol element.

La venda d'entrades és a través del portal: mwww.figueresaescena.cat