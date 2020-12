Francesca dona estil de jazz a grans clàssics del pop en el seu primer disc «Sueños»

La música sempre l'ha acompanyat, diu Francesca, nom artístic de la cantant figuerenca Paqui Caballero. Amb vuit anys ja escoltava Natalie Cole, Nat King Cole i, sobretot, les cançons dels 80. D'aquí va passar a imitar-les amb el micròfon i els teclats del seu germà i gravar-se ella mateixa fins que ja amb vint-i-dos anys, quan estudiava Magisteri, va sorgir l'oportunitat de cantar dalt d'un escenari, el segon cop davant de tres mil persones a Palamós. «La música sempre ha estat una via d'escapament per mi», reconeix. Tant que durant els darrers vint anys ha estat solista de formacions com Pa d'Àngel (abans Tom i Jerry), la Marimba, dirigida per Josep Maria Surrell, i amb Duet de Gala amb Esteve Palet. Ara ha fet el pas que sempre havia anhelat, enregistrar en solitari un disc, Sueños, a l'estudi MusicLan d'Avinyonet de Puigventós.

Fa dos anys va començar a perfilar íntimament la idea de gravar la música que li agradava cantar, més del seu estil, com swing, boleros, jazz i pop, i que amb les formacions de balls de saló no podia quasi interpretar. «Tenia una gran recança de no haver gravat res després de tants anys», comenta. Així va ser que va tirar-se a la piscina i produir el seu propi disc en un format més per escoltar: «Més estàndards de jazz, per escoltar mentre sopes tranquil·lament o prens una copa». Per fer-ho possible, Francesca s'ha envoltat de molt bons professionals. No va dubtar a triar «un dels millors estudis de gravació del món», MusicLan amb Jordi Soler, «un encant de persona». D'entrada va gravar onze covers de Moonriver o Fly me to the Moon així com de peces de Luz Casal, Soledad Giménez, Randy Crawford i Doris Day. «Soler em va veure molt còmoda amb aquest estil i em va suggerir agafar temes clàssics del pop espanyol i dur-los al jazz», explica Francesca. El següent pas va ser contactar amb l'empresa de músics professionals dirigida per Roberto Rial que li van fer els arranjaments amb uns resultats «impressionants, molt fidels a l'original, però amb un toc personal», ja que va disposar d'un staff de més trenta músics entre arranjadors, teclistes, bateria, baix, guitarres i vents.

En conjunt, Francesca ha enregistrat una trentena de cançons. Les primeres tretze ja es poden escoltar a www.popjazz.es dissenyat per Punto Zero Marketing. Són cançons que emocionen i que han acompanyat a tota una generació com Bajo la luz de la luna, de Rebeldes; Por el bulevard de los sueños rotos o La calle del olvido, de Los Secretos; Besaré el suelo o Historia de un amor, de Luz Casal, fins a Vuelvo a pensar en t,i de Presuntos Implicados, o cantants internacionals com Nina Simone amb My baby just cares for me o Natalie Cole amb As time goes by.

Gran oïda musical

Francesca reconeix ser «molt feliç» a l'escenari. És conscient que no és el millor moment per llançar-s'hi de nou, ara en un format concert piano-bar. El disc és la carta de presentació. Francesca mai ha rebut classes de música. La seva formació ha estat totalment amateur -té una gran oïda musical- a banda de tres classes de cant que va pagar amb el primer sou amb Carmen Rodríguez, consells que encara segueix. Ara ja pensa en el proper disc, aquest en anglès, de tribut a les muses del jazz.