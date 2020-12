L'escriptor Àngel Burgas guanya el premi Guillem d'Efak amb l'obra de teatre F.U.T.U.R.

L'escriptor figuerenc Àngel Burgas acaba de guanyar el premi Guillem d'Efak amb l'obra de teatre F.U.T.U.R. El premi l'impulsa l'associació Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears ha tornat a posar en marxa una nova edició d'aquests premis per tal d'impulsar la creació de textos teatrals. L'escriptor s'ha manifestat molt content davant el reconeixement i més tenint en compte que és teatre per a joves. Inicialment està previst que se'n faci una lectura dramatitzada i que es representi almenys a les Illes Balears.

Sa Xerxa va ser l'encarregada d'impulsar el Premi Guillem d'Efak durant deu anys fins que el 2012 es va veure obligada a suspendre-ho per falta de finançament. Ara, 8 anys després i coincidint amb el 25è aniversari de la mort de Guillem d'Efak, Sa Xerxa considera que «és un bon moment per a reprendre la iniciativa, i donar suport a dramaturgues i dramaturgs de teatre infantil i juvenil».



Sinopsi de F.U.T.U.R.

F.U.T.U.R. narra la història de dos nens, de 12 i 13 anys, que viuen l'any 2071. Junts estan jugant una partida virtual en un simulador, cadascú des de casa seva. No es coneixen (només són amics en xarxa) però juguen una partida "de dobles": retrocedeixen virtualment l'any 2005 per investigar què signifiquen unes imatges que el pare d'un d'ells va trobar amagades dins d'un objecte al fons del mar. Són imatges d'una dona negra desesperada damunt d'una barca en una nit de tempesta. Aquest joc de simulació té unes normes i s'hi recrea la figura d'un "jutge de partida" virtual que dona pistes o castiga errades. L'objectiu dels jugadors (que es fan passar per joves de 25 anys) és esbrinar qui era aquella dona, per què es lamentava i per què va enregistrar les imatges.

F.U.T.U.R parla del drama de la immigració il·legal actual que causa milers de morts al món. Els dos infants, des del futur i a través d'un simulador futurista, recreen la tragèdia a l'interior d'una pastera que podia haver tingut lloc l'any 2005 a les costes de Tarifa: una mare desesperada intenta salvar el seu nadó durant una travessia».

El jurat que li ha otorgat el premi al figuerenc es va reunir aquest dimarts passat i estava format per Caterina Valriu Llinàs, professora titular de la UIB experta en literatura infantil i juvenil i narradora (Catalina Contacontes); Caterina Florit, actriu, autora i directora d'escena; Roser Ros i Vilanova, pedagoga, narradora i escriptora. Presidenta de Tantàgora i professora de la Universitat Ramon Llull; Pere Josep Santandreu Brunet, director de l'Auditori Sa Màniga i Doctor en Història del teatre; Jaume Gomila Capó, president de Sa Xerxa en representació de l'entitat organitzadora i Marina Salas que com a coordinadora.