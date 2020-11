La rosinca Ariadna Vieyra posa la veu al disc de La Marató amb «Eufòria»

La rosinca Ariadna Vieyra és una de les artistes que podrem escoltar en el disc de la Marató de TV3 d'aquest any que està dedicada a la Covid-19, i expressa que està «molt agraïda i il·lusionada de poder participar en un projecte solidari tan important com aquest». Ariadna Vieyra hi participa interpretant l'energètica cançó Eufòria, una versió en català d' Euphoria, el tema que va guanyar Eurovisió l'any 2012 amb la veu de la sueca Loreen. En aquest CD, també hi podem sentir artistes nacionals i internacionals com Judit Nedderman, Nil Moliner, Rozalén, Sebastian Yatra, SAU30, Beret o Sara Roy, entre altres.

Ariadna Vieyra va assabentar-se que participaria en el disc de la Marató de TV3 a principis del mes de juliol, durant els dies que s'estava examinant de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), la cantant explica que «va coincidir que era el primer dia dels exàmens de selectivitat, i quan vaig arribar a casa, el meu pare em va dir que li havia trucat el meu productor per donar-nos aquesta notícia». Al voltant del 20 de juliol va anar a gravar la seva cançó a la coneguda productora Ten Productions (a Sabadell), on ja desenvolupa el seu propi projecte musical.

En aquesta situació tan complicada que vivim, la música ha tingut i segueix tenint un paper essencial, es podria dir que fins i tot terapèutic. Aquesta art es va viure en terrasses, balcons i finestres durant els mesos de confinament, sovint coincidint amb els aplaudiments dedicats als sanitaris a les vuit del vespre, fent que es trenqués aquell silenci inquietant que hi havia durant tot el dia en els carrers i les places dels nostres municipis.

La cantant rosinca va ser una de les moltes artistes que van compartir la seva música des del seu balcó, recorda que «durant aquells mesos de confinament vaig cantar tots els vespres, i era molt bonic i emotiu retrobar-te amb els veïns una estona», afegeix que «després d'estar tancada tot el dia a casa només amb la família, sortir un moment, cantar tres cançons i veure cares de més gent era molt agradable».



Composicions en temps lliure

En aquest moment excepcional i complicat que estem vivint, Ariadna Vieyra assegura que «el fet de ser una situació complexa a la qual no estem acostumats pot arribar a ser angoixant» i afegeix que «tot i això toca ser responsables, perquè amb temps i paciència acabarà passant». L'artista explica que l'ha ajudat molt poder desenvolupar una activitat que li agrada tant com la música, i va dedicar el seu temps lliure durant el confinament a compondre cançons, ja que com diu «fer música és la meva manera d'escapar-me de tot el que està passant». Alguns d'aquests temes que va escriure els podrem escoltar ben aviat, ja que al voltant del 18 de desembre sortirà publicat el seu primer EP. Aquest disc inclourà sis cançons, quatre en anglès i dues d'aquestes les ha traduït al català. Abans del llançament d'aquest EP, del qual encara no se'n pot fer públic el nom, traurà un single que es diu Ell no ets tu.

A la cantant de Roses sempre li ha agradat la música, però diu que «tenia molta vergonya, fins al punt que ni els meus pares m'havien sentit cantar». Quan cursava 2n d'ESO la van fer cantar a la quina del seu institut, i com tot en aquesta era digital, la van gravar i aquest vídeo va arribar a la seva tia, que era la directora d'aquest centre educatiu. A partir d'allà se'n va assabentar tota la família, i pocs mesos més tard ja va començar a anar a classes de cant.

Ariadna Vieyra va participar fa dos anys al concurs musical La Voz Kids, i com a anècdota curiosa ha explicat: «Quan vaig sortir per primera vegada a la televisió en un anunci d'aquest concurs, feia dos anys justos d'aquell dia». Actualment rep la seva formació musical a Nina Studio, l'acadèmia de la famosa cantant Nina. L'any passat, va ser la compositora i veu principal de la cançó del carnaval de Roses No tot s'hi val i va fer un concert a les barraques de Roses. Més recentment ha participat en la cançó Un Sant Jordi diferent, conjuntament amb altres grans artistes del panorama musical català.