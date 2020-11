«Romà i Rossell, el primer de tots» es presenta a Figueres

Després d'unes quantes presentacions en línia, l'economista i exalcalde de Figueres, Joan Armangué, pot presentar presencialment el llibre del qual ha tingut cura, Romà i Rossell, el primer de tots (Cal·lígraf) d'Ernest Lluch. Ho farà aquest divendres a les 7 de la tarda a l'auditori Caputxins de Figueres on està previst que intervinguin l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; Alfons Martínez Puig, Josep Maria Bernils, Pere Gifre i Rosa Lluch, filla d'Ernest Lluch. Per assistir-hi cal obtenir una invitació a la taquilla del Teatre El Jardí dijous de 7 a 9 del vespre o bé en línia al web figueresaescena.

Aquest llibre, que coincideix amb els vint anys de l'assassinat de Lluch a mans d'ETA, és la compilació de les recerques dutes a terme pel qui fou ministre de Sanitat, entorn la figura i la producció escrita de Francesc Romà i Rossell (1727-1784). Lluch el considerava «el primer pensador econòmic», «un veritable il·lustrat que es preocupa per com millorar el benestar de la societat», tal com explicava fa uns dies en aquest mateix setmanari l'historiador Pere Gifre.