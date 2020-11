Ruta pel paisatge de la pedra seca

VILANANT

LLOC: Garriga d'Empordà, Vilanant.DIA: Durant el mes de novembre.

Vilanant continua tot el novembre amb la promoció del seu patrimoni de la pedra seca amb dues activitats, fruit de la seva adhesió a la iniciativa de l'associació Col·labora x paisatge per promocionar aquest món. En primer lloc Vilanant proposa adherir-se als Reptes del doctor Soler, amb una ruta per l'espai natural de la Garriga d'Empordà. Al llarg d'un sis quiòmetres es podran conèixer les construccions de pedra seca que abunden en el territori. La ruta es pot complementar fent fotos per al concurs de fotografia a Instagram.