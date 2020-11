El Pot Petit sorprèn amb la recerca d'un gran tresor en la seva nova aventura literària

Els més petits de la casa ja es poden submergir en la nova aventura literària de la companyia El Pot Petit Pirates rodamons, un nou àlbum il·lustrat basat en una de les cançons més populars del seu repertori: Els pirates. Els amics pirates, el calamar, el mico divertit, el lloro i molts més ajudaran en Pau i la Jana a trobar el millor tresor de tots, l'amistat, en un viatge que té lloc entre les illes desconegudes i els mars gegants dels Pirates rodamons.



Les il·lustracions de Monsuros acompanyen en aquesta ocasió la història escrita per Helena Bagué, Josep Rovira i Siddartha Vargas. Bagué destaca la bellesa de l'obra de l'artista barcelonina Monsuros, que és el nom artístic de Montse Casas Surós. «Les il·lustracions són molt boniques i estem segurs que agradaran molt als nostres lectors» assenyala Bagué. Monsuros ha treballat en diferents sectors de la il·lustració: editorial, publicidat i animació: «Encara que m'encanta il·lusionar el meu públic infantil, sento i gaudeixo arribant a tots els públics» diu l'artista.

Segon llibre



Pirates rodamons és el segon àlbum il·lustrat d'El Pot Petit. Aquest nou volum es va posar a la venda a través de la web del Pot Petit el 2 de novembre passat i des de llavors ja ha tingut una excel·lent acollida. Les famílies ja han exhaurit tots els llibres amb dedicatòria i a partir d'aquest dimecres 18 de novembre es torna a fer la prevenda normal, sense la dedicatòria, en aquest cas, i s'enviaran a partir del dijous, han informat. El dia 19 de novembre és quan el nou àlbum dedicat als pirates es posarà a la venda a totes les llibreries.

Amb els llibres, la companyia amplia la vida de les cançons que són un èxit als seus espectacles. El Pot Petit es va introduir en el món dels contes amb un primer llibre basat en una de les cançons que més canta el seu públic: El lleó vergonyós. Llavors El Pot Petit ja presentava una nova manera de treballar les emocions, amb una mirada respectuosa que ressalta el valor de l'amistat i la solidaritat en un format lúdic i fresc, amb il·lustracions de Guillem Monner.

Justament el passat 29 d'octubre, les aventures d' El lleó vergonyós es va convertir en el primer espectacle musical de titelles per als més petits de la casa, estrenat a Temporada Alta, basat en aquesta cançó, una de les més populars del grup, amb més d'onze milions de reproduccions a YouTube. En aquesta història, els infants acompanyen de ben a prop el lleó a viure les seves aventures a través d'un viatge trepidant on el lleó es farà amic del tigre, el cavall, l'hipopòtam i el gall, entre altres i junts experimentaran emocions com la por, l'alegria, la tristesa o la ràbia, ajudant-se els uns als altres quan les emocions són difícils de gestionar.

Els personatges que formen part de l'imaginari d'El Pot Petit cobren vida també al paper i no es descarten noves aventures de conte properament.