Figueres exposa la tradició del Dia dels Morts a Mèxic, a través dels joguets

El Museu del Joguet de Catalunya presenta una exposició temporal de petit format sobre la festa i la tradició mexicana del Dia dels Morts, que es podrà visitar fins al 28 de novembre, a Figueres.

El Dia dels Morts és el resultat de la fusió de la cosmovisió de les cultures mesoamericanes i de les festes catòliques introduïdes pels europeus al Nou Món, especialment per part dels espanyols a partir de 1521 al que avui és Mèxic. L'exposició és fruit de la donació que va fer al Museu del Joguet l'artista canadenc Alan Glass. L'any 2011 va visitar el Museu del Joguet acompanyant Aube Breton, bona amiga del Museu «i va quedar fascinat» recorda el director Josep Maria Joan. El fons que es mostra al Museu el va interessar i vivament i una vegada retornat a Mèxic, on resideix des de 1962, va realitzar una important donació de joguets relacionats amb la mort al Museu de Figueres.

Actualment el Dia dels Morts és una celebració tan religiosa com tradicional i una de les festes més antigues i típiques del poble mexicà, coneguda arreu del món. Des de ben antic, el tema de la mort ha estat un dels favorits dels artistes i artesans populars mexicans. Els nens mexicans juguen amb la mort, fan ballar esquelets de cartró o sacsegen cadàvers i traginen taüts. Els joguets, una part ben rica de l'art popular, tenen un ús comú però també cerimonial que es plasma en esdeveniments com el del Dia dels Morts.

«És per aquesta raó que els artesans mexicans elaboren, amb materials diversos com la fusta, el paper, el sucre, el cartró, el guix i la tela, fèretres, làpides, ofrenes, creus i una gran varietat de divertits esquelets que representen músics, paletes, nuvis, metges, sacerdots, pintors, mestres o secretàries. A vegades representen una escena completa com ara una festa, un enterrament, una reunió familiar o un partit de futbol». Una representació d'aquests joguets es pot visitar a l'exposició temporal inaugurada el passat 23 d'octubre.