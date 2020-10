Peralada restaura i exposa el carruatge dels difunts de Vilanova de la Muga

Els veïns de Vilanova de la Muga viuran una diada de Tots Sants diferent a la dels darrers anys, ja que l'Ajuntament de Peralada, municipi al qual pertany el poble des de que va ser annexionat el 1974, tornaran a veure una peça destacada de la seva història.

Mesos enrere, l'Ajuntament va encarregar al grup d'artesans Acomodo Peralada, format per fusters, tallistes, escultors i especialistes en antiguitats, la restauració de l'antic carruatge mortuori municipal de Vilanova de la Muga, una peça testimoni del passat recent del poble, ja que va estar en servei des de finals de segle XIX fins a l'any 1968. El carro, que es guardava en un magatzem municipal al costat del cementiri, estava degradat per l'ús i el pas del temps, però encara conservava les seves peces més essencials.

L'alcalde de Peralada, Pere Torrent, i el regidor de Cultura, Miquel Brugat, han destacat que "aquesta és una peça històrica que no podíem deixar perdre. Forma part de la manera de viure dels nostres pobles".

Segons ha informat l'Ajuntament, les tasques de restauració han durat un mes i han consistit "en la neteja, el tractament contra els corcs, la pintura, l'arranjament del sostre del baldaquí, l'entapissat dels seients i la renovació del cortinatge. Hi han intervingut quatre professionals, tres del grup d'artesanas Acomodo i un de Tapisseria Joan's".

Per a sorpresa de tots, els treballs han permès recuperar l'escut original dels dos laterals del carruatge. es tracta d'un escut de Catalunya en camp d'or i quatre pals de gules, perfilat amb una línia de color blau turquesa. Aquest escut va quedar tapat després de la guerra civil amb la incorporació de l'escut de l'àliga de l'Espanya franquista. També s'ha recuperat i restaurat el barret del cotxer que conduïa, tirada per un cavall, la carrossa fúnebre municipal. Aquesta peça d'indumentària, juntament amb la creu blanca i els dos florons del carro, formen part del conjunt patrimonial que s'exposarà al públic per primera vegada durant la setmana de Tots Sants.

L'emplaçament escollit per a l'exposició d'aquesta peça, és el cementiri municipal de Vilanova de la Muga. El carruatge, que es pot veure a través d'un vidre des de l'interior del cementiri, s'ha instal·?lat en un magatzem contigu adequat amb aquesta finalitat. L'espai és accessible a través d'unes passarel·les creades recentment, que milloren la circulació dels vianants, especialment la d'aquelles persones amb mobilitat reduïda.



Col·laboració de Funerària Vicens

La carrossa ha estat restaurada amb finançament municipal i amb la col?laboració de la Funerària Vicens. Gràcies a aquesta col·laboració, també s'ha pogut esbrinar l'origen de dos florons tallats en fusta, un de negre i un de blanc, localitzats sobre el carruatge en el moment del seu trasllat al taller de restauració. Es tracta de les peces que van substituir les creus blanca i negra que abans de l'època republicana i la prohibició del catolicisme, lluïa el carro. Les creus es col·locaven a sobre el sostre del carruatge: la negra, en la majoria dels enterraments i la blanca, quan el difunt era un infant.

"La restauració i exposició d'aquest vehicle mortuori, que a partir d'ara formarà part del patrimoni vilanovinc amb els honors que mereix, servirà per donar conèixer una peça fonamental de les cerimònies funeràries els nostres avantpassats més propers", afegeixen els representants municipals.