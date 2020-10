El Museu del Joguet de Catalunya crea un grup de treball per projectar el futur

El Patronat de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya, que presideix el seu fundador i director Josep Maria Joan Rosa i que té la seva seu a Figueres, ha anunciat la creació d'un Grup de Treball "per a projectar el futur del Museu a curt i a mitjà termini".



Segons explica el Patronat de l'entitat en un comunicat fet públic aquest dimecres, el Grup de Treball està format per Jaume Guillamet Lloveras, com a coordinador, Maria Eugènia Sala Gómez, Pep Canaleta Heras i Agnès Figueras Ferrer, tots ells membres del Patronat, així com per Joan Manuel Soldevilla, membre del Consell Assessor del mateix Museu.



Per encàrrec del Patronat, el Grup de Treball ha començat a elaborar "un informe sobre l'adequació del funcionament del Museu a les limitacions de la vida social i cultural que es mantindran amb tota probabilitat durant l'any 2021, així com les possibles innovacions en l'activitat i els projectes del Museu en l'horitzó d'una nova normalitat a partir de l'any 2022".



A més de prendre les disposicions necessàries per a adaptar-se a les noves circumstàncies derivades de la pandèmia, el Museu del Joguet vol aprofitar l'oportunitat d'aquesta crisi sanitària per a "potenciar la seva projecció digital i actualitzar els continguts i les activitats en les noves modalitats del joc del segle XXI".



Noves activitats

El Museu del Joguet de Catalunya a Figueres manté les portes obertes cinc dies a la setmana, de dimarts a dissabte, així com les seves activitats presencials i virtuals, i en prepara de noves per a l'any 2021, com la celebració del 110 aniversari de l'arribada de Don Osito Marquina a Figueres, tan estimat per Anna Maria i Salvador Dalí.



Pel que fa a exposicions, s'ha prorrogat la titulada "Tengui falti. Aprendre amb els cromos", atès l'èxit d'aquesta col·laboració amb estudiants de l'Institut Ramon Muntaner.



Una nova exposició, coincidint amb la diada de Tots Sants, tractarà sobre "Dia dels Morts. Festa i tradició Mexicana. Donació Alan Glass". S'ha inaugurat també una exposició en petit format dedicada a l'escriptor Vicenç Pagès Jordà i se'n prepara una altra sobre "Joguets del franquisme".