Castelló d'Empúries dedica unes jornades a aprofundir en el drama social dels refugiats

Entorn a la temàtica de l'obra «Refugiats», programada dins el Cicle de Teatre Empori, el departament de Cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha preparat un seguit d'activitats al llarg de la setmana, per tal d'aprofundir en les vivències de les persones que abandonen casa seva fugint d'una guerra i buscant un futur millor. , Al llarg d'aquesta setmana, del 13 al 17 d'octubre, es projectarà cinema, hi haurà teatre, exposicions, una conferència i una taula rodona per il·lustrar què suposa migrar i buscar refugi deixant enrere el país d'origen per motius polítics.

Les jornades s'obren amb una taula rodona presentada per Sònia Duñach on tres testimonis que han viscut l'exili en primera persona parlaran de la seva experiència: Goran Minic (refugiat Bosni), Joan Pacheco (exiliat català) i M'hamed Ajaanit (emigrant menor no acompanyat marroquí). Marina Rodríguez, membre d'Ànima Mater de Figueres, també donarà el seu punt de vista des de l'associacionisme que treballa per la integració social de tota la comunitat i en fomentar i apropar la cultura a tot el col·lectiu humà.

També s'ha programat la conferència «Persones refugiades a la Ruta dels Balcans» amb Bruno Álvarez-Contreras Morán, president de l'ONG "No Name Kitchen" i un dels seus fundadors. Morán parlarà sobre els migrats atrapats a Bòsnia i Sèrbia en el trajecte cap a Europa i el projecte de l'ONG iniciat l'any 2017.

D'altra banda, l'associació Cultural i d'Esbarjo ha adaptat també la seva programació amb el film «Las tortugas también vuelan», un drama kurd dirigit pel cineasta iraní Bahman Ghobadi . La cinta explica les peripècies dels habitants d'un camp de refugiats del Kurdistán iraquí que busquen una antena parabòlica per estar informats de l'imminent atac americà contra Iran; dels nens del campament, que es dediquen a la recollida i venda de mines antipersona; i de l'arribada de nous refugiats al camp.



Refugiats a càrrec de la companyia Al fons a la dreta

La companyia gironina Al Fons a la Dreta, dirigida per Ferran Joanmiquel, posa en escena l'obra Refugiats de Sergi Pompermayer, dissabte 17 d'octubre a la Sala Municipal. Refugiats, tracta el conflicte bèl·lic com un concurs televisiu. Com en una partida d'escacs, dos personatges es van posant a prova un a l'altre i canvien tàcticament de posició.

A més a més, a partir del dimarts 13 es podrà visitar, al claustre de Santa Clara, dues exposicions: "Desterrats i fugitius" de Joakim M. Vila i, a l'accés del mateix, una petita exposició d'activitats realitzades per les escoles del municipi. L'exposició fotogràfica "Desterrats i fugitius" del fotoperiodista Joakim M. Vila, consta de fotografies de refugiats i desplaçats sud-sudanesos, congolesos, palestins, sirians, iraquians, afganesos€ Unes 100 fotografies que descriuen el drama humà que representa haver de fugir de les seves llars i buscar protecció i refugi més enllà dels seus llocs d'origen, en campaments de refugiats en zones segures dins el seu propi país, creuant fronteres amb l'ideal d'arribar a Europa, arriscant les seves vides i sent vulnerables als militants d'Estat Islàmic, als traficants de persones, a les aigües del Mediterrani.