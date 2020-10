Cadaqués fa un gir a la seva oferta d'estudis musicals

La situació en què ha deixat la pandèmia a molts professionals de la cultura i el món de l'art en general ha afectat també l'escola Taller de Música de Cadaqués que s'ha vist obligada a cessar la seva activitat, aquest mes d'agost passat a causa també de «la impossibilitat d'aconseguir ajuda de les administracions» han explicat recentment en un comunicat a les seves xarxes socials. Tot i això, «l'Ajuntament de Cadaqués ha agafat les regnes i garantirà que aquest curs els alumnes puguin prosseguir els seus estudis musicals al municipi», ha explicat David Granato, que s'encarrega enguany de coordinar l'oferta.

L'anterior centre, dirigit per Mireia Gatzira, va concentrar els seus esforços en ser escola autoritzada, reconeguda pel Departament d'Ensenyament, però enmig de la pandèmia és una fita que no va poder assolir. Els dar­rers anys l'Ajuntament atorgava una subvenció a l'escola per fer activitats subvencionades tot i que no es va fer el pas de municipalitzar l'escola.

Granato, músic de l'anterior escola i coordinador dels actuals estudis musicals a Cadaqués, destaca que «aquest serà un curs de transició en què l'Ajuntament ha volgut donar resposta a la petició de les famílies assumint la gestió de les classes, a l'espera que de cara a l'any 2021-2022 es pugui regular aquest ensenyament al municipi per garantir unes quotes assequibles per a l'alumnat» diu.

Taller de Música va tancar l'escola, a l'agost, deixant d'oferir activitats musicals el 2020-2021. Va ser posteriorment, en una reunió que es va fer el setembre, quan el consistori ofereix la possibilitat de tornar a impartir activitats musicals a Cadaqués. Les classes es faran a la seu de l'antiga escola, al primer pis de la Sala del Teatre Art i Joia. Tot el material es va treure, només queda el que era directament de l'Ajuntament i ara s'ha d'adquirir de nou per poder seguir fent classes. Les matrícules s'obriran la setmana que ve.

L'any passat el centre tenia uns 80 alumnes de 5 a 80 anys i 6 professors. Enguany es mantindran les activitats de piano, guitarra, bateria i les classes de veu. Hi haurà alumnes que faran introducció a la flauta, la lira el violí i el cello. Per completar cal destacar les activitats de grup com la coral d'adults i de petits i la batucada.