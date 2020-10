La biblioteca de Figueres participa en un pla pilot per als menors tutelats

La Diputació de Girona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han engegat un pla pilot per fomentar l'ús de les biblioteques entre els menors tutelats. L'objectiu és que aquests joves descobreixin les biblioteques com un element inclusiu i també com un espai socialitzador. Per fomentar l'ús de les biblioteques, els equipaments han reforçat els vincles amb els centres on estan els menors tutelats, sigui amb l'a­companyament dels responsables del centre o perquè els joves vinguin de forma autònoma.

Les biblioteques que participaran inicialment en el projecte són la Fages de Climent de Figueres, la Comarcal de Blanes (Selva) i la de Palafrugell (Baix Empordà).

El pla pilot arrenca amb el taller Relats de vida, que vol potenciar la creativitat artística i la reflexió crítica a través de la cultura hip-hop. A més, també s'afegeix als cursos de formació en programaris informàtics i les activitats en què s'utilitza la tecnologia com a eina. A partir del 2021 també es faran activitats per fomentar l'hàbit de lectura.