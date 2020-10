Mònica Campdepadrós obté la Beca Bòlit Residència Creativa

L'artista Mònica Campdepadrós ha obtingut la Beca Bòlit Residència Creativa per realitzar un projecte de creació vinculat amb la tècnica de la ceràmica. La residència, que dura un mes, la du a terme a l'escola Municipal d'Art de Girona.

Amb De la terra a la terra? (Humanitat en transició), l'artista, establerta a Rabós des de fa anys, es planteja «com crear un discurs específicament contemporani des d'una tècnica que ens remet a quelcom manual i ancestral, en una era tecnològica i trans –o ja pròpiament– posthumana». Serà, diu, amb l'experimentació i la creació que vol esbossar possibles vies de resposta i potser de reconnexió. Per Campdepadrós, la ceràmica, «on opera un procés de transformació alquímica i on intervenen les mans i els quatre elements amb la terra com a base, pot esdevenir una via certament òptima per aquest propòsit dialèctic». El resultat d'aquesta residència s'exposarà el novembre de l'any vinent. Aquesta no és la primera beca que obté l'artista. Ja va guanyar una Beca Agita i una Baldiri Reixach, entre altres.