La soprano Montserrat Cristau actua per la festa d'estiu de Vila-sacra

Vila-sacra celebra aquest cap de setmana la seva festa major d'estiu, amb una programació reduïda i adaptada a les necessitats sanitàries actuals, on hi haurà havaneres, ofici solemne i un concert. «Hem de mirar per la salut, però els nostres veïns també tenen dret a la distracció» assenyala l'alcaldessa Maria Corbairan. «Malgrat ser temps tristos, difícils, que generen molta inseguretat», Vila-sacra es vestirà de festa el dia 8 i 9 d'agost.

L'Ajuntament ha enviat una carta a les famílies conjuntament amb el programa «per fer entendre que ells han de col·laborar: més que mai és una festa del poble i per al poble». El públic haurà de fer reserva prèvia a l'ajuntament via internet o telefònica. Entre altres mesures sanitàries, tothom haurà de portar mascareta, hi haurà gel hidroalcohòlic a l'entrada del recinte i ningú es podrà moure mentre duri l'activitat.

Vila-sacra obre la festa aquest dissabte a les deu del vespre amb un concert d'havaneres, a càrrec del grup Les Veus de Parlavà. L'actuació es farà al pati de les antigues escoles. La festa continua diumenge amb ofici solemne amb acompanyament musical a càrrec de Rosa Amorós, «en record i honor a les persones que han mort durant la pandèmia». El mateix dia, a dos quarts de vuit del vespre, s'ha previst un concert de música catalana amb la soprano Montserrat Cristau. Tots els actes es faran al pati de les antigues escoles: «És un espai gran que ens permet mantenir la suficient distància de seguretat tant en el cas que posem les cadires juntes per a les persones de la mateixa família o que viuen juntes, o separades».

La pròxima activitat serà la celebració de la gent gran el mes d'octubre: «Però ara tot és massa incert per programar res».