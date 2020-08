Els premis Poemestiu reconeixen Sun Estarriol amb el Memorial Montserrat Oriol

El poeta, professor, blogaire i perodista Daniel Ruiz-Trillo s'ha vist forçat, per primera vegada en 10 anys, a suspendre el Festival Poemestiu, el Festival de Poesia de l'Empordà que ell dirigeix i que cada any passa per diferents poblacions durant els mesos de juliol i agost a causa del coronavirus, però ha volgut mantenir el lliurement del premi Memorial Montserrat Oriol que ha recaigut en la poetessa Sun Estarriol, d'Avinyonet de Puigventós. La guardonada porta 20 anys organizant la vetllada de poesia d'Avinyonet, ha publicat diversos llibres i participa cada any al Festival Poemestiu. "La poesia com l'alegria, s'encomana. Com el camí, es va fent. Com la sang, circula a gust. Com el paisatge, t'asserena la mirada. Com l'amistat, t'acompanya cada dia. La poesia, avui, ahir, demà i sempre" ha recitat la poetessa en rebre el premi.

"Des de 2019, el tercer premi dels Premis Poemestiu La Vinyeta s'anomena "Memorial Montserrat Oriol" i es lliura a una persona empordanesa que, durant l'any, hagi donat suport i fomentat la poesia, tal com feia la poeta darniuenca Montserrat Oriol cada any" ha explicat el director del Festival. Ella va ser una de les impulsores del festival. El premi del memorial és per votació popular entre dues persones proposades pel jurat dels premis. L'any passat el va guanyar en Quim Ponsa i enguany se'l disputen, amb una votació popular, la Sun Estarriol i la Carme Pagès, tots tres poetes empordanesos que fomenten la poesia a l'Empordà.