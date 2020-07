Acting Figueres obre la matrícula del nou curs amb múltiples novetats

L'escola d'arts escèniques Acting Figueres ja ha obert matrícula pel nou curs i, per primer cop, ho fa online. El centre presenta un munt de novetats enguany, com ara un curs de circ aeri amb Silver & Gold, un curs de doblatge amb Ariadna Colomer i l'oferta de cursos intensius de cap de setmana.

Acting Figueres va néixer fa quatre anys «defensant l'artesania teatral» i oferint uns estudis de qualitat, amb un professorat i equipament professional, en grups reduïts. Ara aquest valor és altament preuat i es tradueix amb classes de màxim deu alumnes en uns espais molt amplis i ventilats. L'escola disposa de 650 m2 de superfície amb estudi de gravació, aula de música i de dansa amb miralls i plató. A més, ha rebut el segell Stop Covid de l'Ajuntament de Figueres. Durant el confinament, el centre va seguir oferint classes online, de forma gratuïta. «Volíem mantenir el caliu Acting», diu Ernest Ollero, codirector de l'escola que creu «que hem de mirar el futur amb optimisme».

L'equip de professors d'Acting Figueres.

Amb aquesta filosofia, l'oferta del centre segueix creixent de forma ambiciosa per dotar els alumnes d'una formació molt completa en música, cant, teatre, teatre-dansa, cinema i, ara també, circ. Entre el professorat nou que s'incorpora destaca Madamme Mustasch per fer cant i música i professors de Barcelona i Girona que vindran a fer cursos de càsting i cinema, aquest darrer amb molta demanda.



Cursos intensius i certificats

Entre les novetats hi haurà també cursos intensius de deu hores que es faran els caps de setmana, cada mes o mes i mig, impartits per especialistes. «Es tracta d'obrir nous horitzons i alternatives». A més a més, l'equip directiu ja treballa per oferir un certificat artístic de cantant professional. Serà un curs de dos anys amb un projecte pedagògic al darrere rigorós i de qualitat que l'avalarà i que ajudarà l'alumne a tenir una visió global i profunda d'aquest sector. Cal dir que Acting forma part de l'Associació Catalana d'Escoles de Teatre (ACET). A Girona només en formen part ells i el Galliner.



Acting Figueres

Adreça: carrer Sant Pau, 65, baixos

Telèfon: 631 161 610 - 972 987 590

Web: www.acting.cat