Sant Pere promou la capella de Sant Sebastià per divulgar el patrimoni

La capella de Sant Sebastià, de Sant Pere Pescador, un edifici popular dels segles XVII i XVIII, està sent posada a la vista dels artistes de l'entorn del municipi santperenc per divulgar el patrimoni. Per la festa major d'hivern, dedicada a Sant Sebastià, ja es van celebrar activitats i, aquest estiu, es recupera aquest espai, situat a l'entrada venint des de Castelló d'Empúries. Els artistes de l'Associació Pomart faran una exposició del 13 al 20 d'agost, dedicada al temporal Gloria, que el mes de gener passat va afectar la zona costanera. «Els artistes han fet souvenirs de benedicció artística», explica la regidora de Cultura de l'Ajuntament santperenc, Sònia Ortega.

L'objectiu de l'actual consistori és donar a conèixer aquest edifici pel significat que té per promoure la història del municipi.



Exigència d'ERC a Madrid

Precisament, l'exalcalde de Sant Pere Pescador, Jordi Martí, actualment senador d'ERC, va exigir, la setmana passada, un fons econòmic específic a l'Estat per reparar les destrosses del Gloria. El republicà va sol·licitar diners per refer les zones afectades pel temporal, que el mes de gener passat va afectar greument les comarques gironines.

Martí creu que «la suma dels danys ocasionats pel temporal Gloria supera els 25 milions d'euros en aquesta zona» i voldria que l'Estat espanyol aportés finançament.