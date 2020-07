El Festival Portalblau esgota les entrades del concert de Gemma Humet i de la trobada poètica de Kavafis

A pocs dies del seu inici el Festival Portalblau de Música i Art a la Mediterrània ha exhaurit les entrades de dues de les seves propostes d'enguany. Es tracta del concert de Gemma Humet, que es farà el 7 d'agost, i la trobada poètica i musical de Kavafis del dia abans. Aquí, les dues sessions programades ja han esgotat les localitats.

El certamen se celebrarà en un format més reduït de l'1 al 15 de juliol en tres escenaris diferents: la Mar d'en Manassa de l'Escala i els jardins de la muralla grega i el Fòrum Roma d'Empúries. Hi passaran artistes com els Amics de les Arts, Las Migas o Damaris Gelabert.

Malgrat les complicacions ocasionades per l'esclat de la pandemia, el Festival Portalblau es posarà en marxa el proper dissabte 1 d'agost en un format més reduït de l'habitual. La programació manté l'eix conceptual que caracteritza el festival, la promoció dels "valors" de la cultura a la mediterrània. D'aquesta manera es vol incrementar la presència de "les arts escèniques" i per aquesta edició s'han presentat dues propostes amb la paraula i el vers com a protagonistes.

La primera de les propostes serà la narració oral de l'espectacle 'Bàrbars' (amb Jordina Biosca i David Garcia). El 6 d'agost, la narració donarà pas a l'espectacle 'A la llum del Dia', una trobada poètica i musical de la mà de Kavafis (i on participaran Josep Tero, Carme Callol. Jaume Comas i Eusebi Ayensa). Un espectacle que ja ha esgotat totes les entrades de dues sessions programades. Tampoc queden entrades per al 'Petit Univers' de Gemma Humet (7 d'agost), que pretén explorar les melodies d'arrel tradicional convertides en cançó d'autor.

El Festival acollirà la presentació del primer disc de la mallorquina Maria Jaume (8 d'agost) i el nou treball dels germans napolitans Alessio i Giancarlo Arena (9 d'agost). Las Migas amb el seu 'Cuatro', l'espectacle 'Mou el cos' de Dàmaris Gelabert –ara, en format especial- i la presentació del repertori confinat 'Els dies més dolços' d'Els Amics de les Arts tancaran edició els dies 13, 14 i 15 d'agost.

Enguany el festival durà a terme un seguit d'accions per promoure valors socials. Destinarà part de la recaptació de les entrades al Banc dels Aliments de L'Escala (SLDA), prioritzarà la contractació de joves de l'Escala i també impulsarà mesures per minimitzar l'impacte ambiental en la realització de l'esdeveniment. Aquesta edició, tant per la programació com per l'equip que el fa possible, és majoritàriament femenina (prop d'un 70% del total).



Acte inaugural

El dia previ a l'inici del certamen i amb motiu de la situació excepcional que es viu al món, Portalblau acollirà una conferència al voltant dels efectes de la Covid-19. Serà el 31 de juliol a l'edifici de l'Alfolí de la Sal, a l'Escala. La conferència porta per títol Quin món ens espera després del coronavirus? Crisi del multilateralisme i necessitat de la cooperació internacional i anirà a càrrec de Senén Florensa Palau, ambaixador Representant Permanent d'Espanya davant l'Oficina de les Nacions Unides i els Organismes Internacionals amb seu a Viena.



Mesures de seguretat i aforaments

A causa de la crisi derivada de la Covid-19, els espais que acolliran l'edició 2020 del festival seguiran estrictament totes les mesures de seguretat establertes. A més, l'organització ha previst un seguit de mesures pròpies per disposar d'un espai encara més segur. Entre les obligacions, hi haurà la higiene de mans, però també la regulació de la distància social. En aquest sentit, els aforaments es redueixen a 450 localitats al Fòrum Romà d'Empúries, 80 localitats al Mar d'en Manassa i 100 localitats als Jardins de la Muralla Grega d'Empúries.