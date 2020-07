La inauguració de la tomba de Jaume Vicens Vives a Roses centra el Document del Mes

L'Arxiu Municipal de Roses (AMR) presenta aquest juliol a la seva secció web El Document del Mes, un recull de fotografies realitzades pel fotògraf rosinc Manel Casanovas durant l'acte d'inauguració de la tomba i de l'homenatge a Jaume Vicens Vives en el quarantè aniversari de la seva mort (https://www.roses.cat/la-vila/arxiu-municipal/fitxers/documents/documents-del-mes-2020/doc_07_2020).

El lloc de repòs dels rosincs va ser el lloc escollit pel propi Jaume Vicens Vives (Barcelona, 1910 – Lió, 1960), un dels historiadors més eminents que ha tingut el país. Quaranta anys després de la seva mort, l'any 2000, la família i les institucions van retre un homenatge a la seva figura i s'instal·là una nova tomba, dissenyada per l'escultor Josep Maria Subirachs, bon amic de Vicens Vives. A la tomba, feta amb pedra de travertí italiana, hi ha inscrita la màxima de l'historiador "Super adversa augeri" (Supera't davant l'adversitat) sota les lletres alfa i omega.

Aquell dia, Roses fou receptora de personalitats i polítics d'arreu del país. A tall d'exemple, a la foto de la portada es veu l'entrega d'una corona floral per part del president de la Generalitat Jordi Pujol i Soley i l'alcalde Carles Pàramo Ponsetí. També hi van assistir Jordi Nadal, Jaume Sobrequés, Joaquim Nadal, Pasqual Maragall€, així com la família Vicens Rahola, encapçalada per l'editora Roser Rahola d'Espona, vídua de l'historiador. Com es veu a les fotografies, l'acte omplí de gom a gom el racó del cementiri on hi ha la tomba, al costat de la capella del recinte. Una altra de les imatges publicades ha estat la perspectiva per al disseny de la tomba feta per Josep Maria Subirachs.

Com a títol del document, l'Arxiu ha triat el fragment d'un poema de Carles Pi-Sunyer: "Ser-hi enterrat és ser encara a Roses", frase que també dona la benvinguda als visitants que entren al Cementiri Municipal.