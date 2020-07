Enfarina't, la visita guiada amb tastet d'aquest estiu a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Aquest estiu, a partir de dilluns 13 de juliol, es reprèn la visita guiada Enfarina't. Aquest visita està pensada per descobrir l'antiga Farinera de Castelló d'Empúries i també fer un tastet de productes de proximitat.



La visita portarà el visitant per la fàbrica de farines, on podrà contemplar la complexitat del sistema que transforma el blat en farina gràcies a l'energia hidràulica, i acabarà amb un tast pels adults de cervesa Rufa de blat acompanyada de bastonets de pa i pels més petits s'oferiran sucs naturals.



La visita està prevista els dilluns i dimecres del mesos de juliol i agost a les 18 h. Els dilluns es farà en català i en francès i els dimecres en castellà i en anglès. El preu és de 5 euros pels adults i 2,5 euros pels nens. Cal reservar prèviament als tels. 972 25 05 12 i 688 33 10 94. I s'han adoptat totes les mesures sanitàries que en garanteixen la seguretat dels participants: aforament limitat, ús de mascaretes, distanciament social€