«El lleó vergonyós», d'El Pot Petit, suma 10 milions de visites a Youtube

«El lleó vergonyós» és una de les cançons més exitoses del grup de música infantil El Pot Petit. Tal com va explicar la mateixa formació ahir, aquesta cançó inclosa al disc «Ritmes i Rialles», ja acumula més de 10 milions de reproduccions a Youtube.







El grup musical compta amb més de deu anys d'experiència animant els nens i nenes de tot Catalunya, on han dut els seus espectacles plens de colors, màgia i energia.



La banda anunciava aquesta fita a través d'un post a la seva pàgina de Twitter. La publicació, que va tenir molt de feedback, va ser resposa per moltes famílies, que explicaven anècdotes que havien viscut escoltant aquesta cançó amb els més petits de la casa.





Sabeu que...



El lleó vergonyós supera ja els 10 milions de visualitzacions a youtube?



??????????



Algú a la sala que l'hagi cantat? ??



Gràcies famílies! ??#ellleóhopeta pic.twitter.com/j7KZBTjsn1 — EL POT PETIT (@elpotpetit) June 17, 2020