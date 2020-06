El Museu Dalí de Figueres posa en valor els fons i apel·la al turisme de proximitat

Una de les fórmules que han trobat els museus, potser l'única possible, per superar aquest moment històric inimaginable fa pocs mesos, és posar més en valor la pròpia col·lecció i apel·lar al visitant de proximitat. Això és el que també farà la Fundació Gala-Dalí impulsant una mostra temporal amb fons propis i obres molt potents i promovent una visita sense les habituals massificacions. D'això, i de com ha repercutit la pandèmia econòmicament en els museus Dalí, en parlarà el seu president, Jordi Mercader, aquest dimarts en una trobada virtual amb la premsa.

Malgrat que bona part del personal dels museus Dalí estava afectat amb un ERTO, l'activitat al centre s'ha mantingut parcialment. Així, tal com explicava la directora Montse Aguer, en una entrevista recent al diari La Vanguardia, s'ha aprofitat aquests temps per treballar en la conservació d'algunes peces emblemàtiques com la fusta i la pintura de la barca que es troba sobre el Cadillac, així com dels objectes del sofà vitrina del Saló Noble.

Sense Museu de nit

El Museu Dalí de Figueres, així com les cases museu de Portlligat i Púbol, s'adaptaran a la nova situació, establint recorreguts, amb menys aforament i més control d'accés a les sales. Allò que sí que serà difícil de dur a terme aquest any són les visites nocturnes de cada estiu, el Museu Dalí de nit, una fórmula de la qual són pioners i que molts altres museus també duen a terme ara. La pandèmia, doncs, afecta sensiblement el dia a dia del centre museístic. De fet, la caiguda d'ingressos, que arriben bàsicament de la venda d'entrades, els ha obligat a sol·licitar ajudes públiques. Fa pocs dies, per exemple, es van reunir amb l'Ajuntament de Figueres.