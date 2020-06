El Festival Terra de Trobadors ajorna a l'any 2021 el seu XXXè aniversari

Les mesures sanitàries necessàries per a portar a terme un festival de les dimensions del Terra de Trobadors, seguint un protocol que garanteixi la seguretat higiènica i sanitària tant dels visitants com de les companyies i de les entitats participants, "és molt complicat", segons l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

A més, enguany es celebraria el trentè aniversari del festival, en el context de la construcció de la basílica de Santa Maria, una temàtica que ja s'estava treballant des de les entitats.



Totes les entitats diuen no a un format reduït

Ahir dimarts 2 de juny a les vuit del vespre, a la Sala Municipal de Castelló d'Empúries, va tenir lloc la sessió extraordinària de la Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors. A l'ordre del dia hi constava tan sols un punt: decidir entre fer una edició en format reduït de la XXX edició del festival o ajornar-la fins al 2021. La decisió de l'ajornament es va prendre per unanimitat.

La coordinadora, que es va portar a terme de forma presencial, també es va veure condicionada per les mesures de la covid19, per això tan sols hi van assistir un representant de cada entitat de les que en formen part, l'alcalde, Salvi Güell, com a president de l'ens, la regidora de cultura, Xon Hugas, el director artístic del festival, Guillem Fernández-Valls i els representants dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament. Tots els presents, en total 40 persones, van coincidir en el fet que l'edició d'enguany era molt important i esperada pel fet de celebrar-se el 30è aniversari. Així doncs, l'opció de fer-ho en format reduït no va ser considerada per ningú.

La darrera edició de Terra de Trobadors va reunir més de 45.000 persones, consolidant-se així com la gran festa medieval de Catalunya. És per això que s'ha preferit esperar al 2021 per tal de poder tornar a comptar amb actuacions musicals i teatrals, conferències, concerts, el torneig, el mercat, el sopar medieval, així com la participació d'un gran nombre d'entitats i fer un merescut homenatge al XXX aniversari de la festa més important del municipi.