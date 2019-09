Trobadors es consolida com «el festival medieval de referència» i supera els 45.000 visitants

La 29a edició de Trobadors es consolida com "el festival medieval de referència" a Catalunya amb més de 45.000 persones que s'han acostat aquest cap de setmana a Castelló d'Empúries. La localitat s'ha vestit d'època per recrear les costums i la vida que hi havia a la localitat durant l'Edat Mitjana. Els carrers s'han omplert de parades, formant un gran mercat recreant l'època d'Hug V, que va ser Compte d'Empúries entre 1269 i 1277. Tot plegat ha suposat un nou impacte econòmic d'1'5 MEUR per a aquesta localitat de l'Alt Empordà, tal i com reconeix el seu alcalde, Salvi Güell. El batlle també destaca la rellevància cultural que representa. "Estem parlant del festival medieval de referència de Catalunya", assenyala Güell.

Més de 200 activitats omplen el festival Terra de Trobadors. Un programa que inclou un sopar medieval – en el què hi van participar més de 400 persones – a més de concerts, cercaviles, llegides de contes o jocs per a la mainada. Tot plegat ha fet que més de 40.000 persones hagin passat per Castelló d'Empúries i els seus carrers. Un dels espais més visitats ha estat la Basílica de Santa Maria on s'hi ha fet multituds d'actes, i que han estat els més concorreguts.

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell destaca que el fet d'haver fet coincidir diversos espectacles al mateix moment permet "esponjar el públic" que s'acumula al centre històric de la població. "La veritat és que ens va molt bé perquè sinó la gent s'emportaria una mala imatge del poble", explica Güell.



Impacte econòmic d'1,5 MEUR

Terra de Trobadors suposa també un impacte econòmic important per Castelló d'Empúries. En concret, el consistori va xifrar-ho en 1,5 MEUR durant els tres dies que dura. "Evidentment que ens agrada que el comerç en surti beneficiat i les entitats també", explica l'alcalde.

Güell ressalta que les associacions cada any "milloren" els espectacles i destaca que "tot el poble s'implica" a que el festival surti bé. "Tot això fa que tothom pugui participar, dir-hi la seva i millorar els espectacles", destaca.

Des de Terra de Trobadors assenyalen que és important créixer però asseguren que no és el que busquen. "Sempre diem que volem sumar en qualitat, i no pas en quantitat, però és inevitable que el poble s'ompli de visitants", explica el batlle.