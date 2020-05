El Museu de l'Exili de la Jonquera reobre avui

Els museus de la comarca comencen a activar-se. El Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera obre les portes aquest divendres. És el segon de la comarca que ho fa. A finals de la setmana passada ja ho va fer el Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala i segons explica la seva directora, Lurdes Boix, ho fan aplicant totes les mesures d'higiene i seguretat: un terç d'espectadors a la sala d'audiovisuals, obligació de dur mascaretes i facilitant uns guants de làtex d'un sol ús per poder tocar els objectes.



Set persones han passat pel Masle de l'Escala. No és una xifra molt gran, ja que el principal volum de visitants el tenien ara en escolars. Boix admet, però, que «ens hem adaptat». Això vol dir que han aplicat un Pla de Xoc Cultural i tant el Masle com l'Alfolí de la Sal són d'accés gratuït, fins que passi tota aquesta situació.



En el cas del Mume, s'ha realitzat una senyalització especial d'entrada i sortida dels visitants que hauran de dur mascareta. A més, el museu limitarà la presència de públic a un terç del seu aforament. Per la reobertura està prevista la presència de la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, i l'alcaldessa de la Jonquera, entre altres.







App, nou web i guia del museu

, explica que també estan treballant en una nova app que «substituirà les guies de visita». Mentrestant, el públic podrà baixar les audioguies amb codis QR o des del web del centre.Els dies de confinament han servit per accelerar temes. Per una banda, Quera avança que al juny. «Això no treu la importància de la visita presencial, es tracta d'elements que la complementen», assegura el director.D'altra banda, totes aquestes setmanes han treballat intensament per donar forma aaixí com els diferents espais de memòria als quals estan vinculats. A més a més, Alfons Quera explica que ja. «Fins ara no en disposem i era un punt pendent», comenta el director tot afegint que haurà d'«incorporar aquesta nova manera d'entendre els museus» com un espai de benestar i salut., la meitat dels quals eren alumnes de batxillerat. L'altra meitat es repartien entre visitants estrangers, majoritàriament francesos, i nacionals. La pandèmia va obligar a frenar algunes exposicions ja programades. El director, però, assegura que no s'han cancel·lat, sinó que s'aniran exhibint al llarg dels pròxims mesos.