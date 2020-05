El Pot Petit participa en un festival de música familiar en «streaming», Us Estrimem Fest

L'obligació de no fer actuacions en viu ha portat els responsables d'El Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Reggae Per Xics i Xiula a unir-se per dur a terme el primer Festival de Música Familiar en streaming de Catalunya, Us Estrimem Fest. Les dates triades són el 6, 7, 13 i 14 de juny i cada dia actuarà un dels grups. El concert es farà des de l'Auditori de Girona però sense públic. Aquest, doncs, els seguirà des de casa després d'haver-se comprat una entrada a través del web del festival.

Sidharta Vargas, integrant del grup altempordanès El Pot Petit, explica que la voluntat era poder oferir al seu públic «un espectacle de qualitat, en directe, i no mal gravat des d'un mòbil». Això ho permetrà el festival perquè l'Auditori posarà a treballar el seu equip tècnic, a banda d'un altre equip de realització gironí. A més, en ser un espectacle de pagament –són 20 euros per família pels quatre concerts– els ajudarà a «pal·liar la situació econòmica» que tenen les companyies en aquests moments a causa de l'aturada. El festival també suposa una inversió i alhora un aprenentatge. «Nosaltres estàvem acostumats a actuar, però no a organitzar un festival, així i tot ens hem sentit molt còmodes tots els grups», diu Vargas.

Tot això ho hauran de fer sense els centenars o milers de nens i nenes que habitualment tenen davant seu. «Serà estrany», comenta Vargas. No s'han plantejat que hi hagi públic perquè creuen que no poden fer diferències. «Tots ells estaran a la fila 1», sentencia l'artista. El Pot Petit presentarà un espectacle que van fer l'any passat però que han remodelat de dalt a baix i que ja tenien assajat i treballat. «És un muntatge pensat per a teatres», comenta Vargas. De fet, l'anaven a portar de gira, des del mes de març passat fins al maig, per diferents espais escènics –molts amb tot venut– i la pandèmia no ho va permetre.



Viatge solidari al Nepal

En el cas d'El Pot Petit, que venia d'un any excels, la situació s'agreujava, ja que duien aturats des de gener. «L'any passat va ser molt intens. Celebràvem els deu anys i vam fer moltes actuacions. Vam decidir parar el gener per descansar, feia molt temps que no fèiem vacances», comenta Vargas. A més, van aprofitar el febrer per anar tot el grup al Nepal, coordinats amb l'ONG Dream Nepal, on van actuar a orfenats i cases d'acollida d'infants, una experiència «molt enriquidora», amb molt de retorn, que va sorgir arran d'actuar al Festival Esperanza d'Hospitalet. Quan van tornar van rebre el premi Enderrock pel seu darrer disc dedicat als deu anys.

A la retallada d'ingressos a causa de l'aturada cal sumar que el gener al canal YouTube va aplicar una nova normativa sobre els continguts infantils prohibint-ne la publicitat, cosa que Vargas veu «sensacional». Això, però, redueix els ingressos, per aquesta banda, entre un 60 i 70% «i en moments com aquests hauria estat important». En el seu cas, ells tenen més de 87.000 seguidors i alguns vídeos 10 milions de visualitzacions. El cas de Dàmaris Gelabert, aplega 2 milions de seguidors amb vídeos amb més de 300 milions de visualitzacions. Xiula és el que més seguidors té amb 4 milions.