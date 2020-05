La Jonquera festejarà l'1 de juny amb una actuació musical itinerant

Atesa la situació d'emergència sanitària, que obliga a evitar qualsevol acte que suposi una elevada concentració de persones, enguany la Jonquera no podrà celebrar amb normalitat la tradicional Festa de la Pentecosta, que estava prevista per als dies 29, 30, 31 de maig i 1 de juny. La "festa petita jonquerenca" se suma així a les nombroses cancel·lacions festives i culturals que estan tenint lloc aquests dies al llarg de tot el territori català com a conseqüència de l'epidèmia de la Covid-19.

Tal com apunta l'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, la cancel·lació de la Festa de la Pentecosta representa una notícia "trista" per als jonquerencs i jonquerenques, que any rere any esperen aquesta data per "donar la benvinguda alegre i col·lectiva a l'època estiuenca". És per això que l'Ajuntament de la Jonquera treballa des de fa setmanes per tal de trobar formats alternatius que facin compatible la necessària preservació de les distàncies de seguretat amb el festeig, encara que sigui de forma reduïda, d'una data tan assenyalada del calendari municipal.

En aquest sentit, el dia 1 de juny, coincidint amb la festivitat local del poble, l'Ajuntament ha programat una actuació musical itinerant que els jonquerencs i jonquerenques podran gaudir des dels balcons i finestres de casa seva. L'artista encarregat de posar la música d'aquesta original vetllada serà en Bertu, veu i guitarra de la popular banda de música Julay's, molt coneguda a la Jonquera. Està previst que l'actuació comenci a les 6 de la tarda i s'estengui fins a les 8 del vespre. Seran, així doncs, dues hores de música, festa i ball als balcons per omplir de germanor una de les dates més importants del calendari festiu de la Jonquera. "Desitjo que entre tots siguem capaços de reinventar-nos un cop més" afirma l'alcaldessa de la Jonquera "i de convertir la celebració del dia 1 de juny en una versió concentrada, però igualment alegre i màgica, de la nostra estimada festa petita", afegeix Martínez. En aquest sentit, des de l'Ajuntament es demana als veïns i veïnes que engalanin els balcons i les finestres, tal com ja es va fer per Sant Jordi, a fi de donar a la jornada el caràcter festiu que mereix.

A banda de l'actuació musical itinerant, l'Ajuntament de la Jonquera també ha anunciat recentment l'ajornament de la Festa de la Gent Gran, una jornada que ret homenatge, cada any, a les persones de més edat del municipi. Si les circumstàncies ho permeten, aquesta festa se celebrarà durant el primer cap de setmana d'octubre.