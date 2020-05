La galeria El Claustre de Figueres reobre exposant Díaz Alamà i Didier Lourenço

La galeria d'art El Claustre de Figueres ha tornat a obrir després de dos mesos tancada a causa de la Covid-19. Ho fa exposant obres d'alguns dels artistes que tenien programats durant aquest temps de tancament com és el cas de Díaz Alamà i Didier Lourenço. Tot i això no es farà inauguració per evitar aglomeracions. La idea dels responsables de la galeria, però, és que a l'estiu es pugui fer la tradicional col·lectiva que reunirà obra d'un centenar d'artistes de diferents estils i tendències. A més a més, El Claustre preveu continuar la seva activitat a partir de mitjans de setembre, amb la presentacio de diferents creadors i que de forma individual omplin les parets d'aquest espai d'art.

El Claustre té previst també obrir la secció d'El Claustre Regal, on els clients poden trobar articles de complements i de regal, tant per dona, home i la llar, amb les millors marques del mercat.

El Grup El Claustre ha viscut de ben a prop aquesta pandèmia. De fet, es va solidaritzar amb la situació i va fer la compra de mil mascaretes que es van donar al Col·legi de Metges de Girona.