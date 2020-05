Seguiu en directe el concert de Sanjosex aquest dissabte a les 7 de la tarda

Sanjosex estrena en solitari el seu nou treball «Dos Somnis», aquest dissabte a les 7 de la tarda. Aquell dia dia i a la mateixa hora, la sala de concerts virtual la-sala.online obrirà les seves portes, «o finestres» per primera vegada, com destaquen el seus promotors.

Ja ho anunciava Sanjosex en el seu primer single «La Revolució», de manera quasi premonitòria: «Jo faig la revolució per internet des de casa». I serà per internet com presentarà aquest nou treball. Ho farà sense barreres, en directe, obert a tothom des de la-sala.online i de tots els perfils col·laboradors d'aquesta nova iniciativa cultural a la que s'afegeix Emporda.info.

La-sala.online és un espai virtual on el públic podrà gaudir d'actuacions onlive i interactuar amb els artistes. També posa a disposició del públic els mitjans necessaris per a que l'artista i tots els que fan possible l'actuació, cobrin per la seva feina. De la mateixa manera facilitarà als músics unes bones condicions tècniques de so i d'imatge.

La música als balcons ens està regalant molts moments emocionants mentre segueix la incertesa en el futur pròxim. "La-sala.online no podrà substituir tots els concerts, festivals o festes majors que s'han hagut de cancel·lar a causa de la crisis de la COVID-19, però per alguna cosa hem de començar, oi?», comenta Pere Toro, un dels promotors i responsable de The Jump Productions.

Sanjosex va gravar aquest nou disc als Estudis MusicLan, i també serà en aquests estudis on farà aquest concert de presentació. I és que l'estudi d'Avinyonet de Puigventós és també un dels promotors de la iniciativa. «Volem oferir a l'artista els mitjans perquè es pugui concentrar exclusivament en la seva actuació, en la seva musica, com sempre hem fet i com esperem poder continuar fent» ens diu Jordi Solé, director de MusicLan.

«Dos somnis» és un disc breu i concís que Carles Sanjosé ha plantejat amb els peus a terra i amb esperit de quilòmetre zero. Un disc que també pren el pols al moment actual, amb cançons com «La revolució» que semblen dibuixar un pont entre l'1 d'octubre i els dies del confinament. Primer s'anaven omplint les places i de cop les places s'han buidat, però la revolució continua al sofà de casa, educant el teu fill estimat.

«Plataformes com la-sala.online ens permeten, en entorns d'incertesa com els que ara estem vivint, seguir treballant en positiu. Organitzar, posar dates, seguir fent que les 'coses passin' que els artistes puguin tocar, connectar amb el seu públic i emocionar-nos», diu Noemí Morales, promotora de la-sala.online i responsable d'Atelier Esdeveniments.

Seguiu el concert de Sanjosex en viu: