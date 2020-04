El figuerenc Genís Matabosch guanya els Premis de Normalització Lingüística i Cultural 2020

Els Premis de Normalització Lingüística i Cultural 2020 de Girona han estat un èxit de participació. Amb més de 2.100 vots emesos exclusivament de manera telemàtica i uns resultats molt ajustats, els guanyadora després de la votació popular han estat: el director i presentador del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona i president de la Circus Arts Foundation, el figuerenc Genís Matabosch, i l'aplicació de rutes Wikiloc. L'ADAC - Plataforma per la Llengua Gironès expressa la més sincera enhorabona als guanyadors i confia poder fer aviat l'acte de lliurament dels premis.

El jurat, que estava format pels membres de la comissió lingüística, també ha decidit premiar una carta i un article sobre llengua publicats a El Punt Avui durant el 2019. Han estat premiats Jaume Bot i Riera, de Vilassar de Dalt (per la carta titulada "Sos pronoms febles"), i Marina Llansana i Rosich, d'Igualada (per l'article "Perdre el pati"). Els candidats escollits per optar al premi personal eren la Bleda Pallassa, Genís Matabosch, David Pagès i Cassú i Meritxell Yannes, i per al premi a entitats o empreses, Editorial Gavarres, Festival Càntut, Música Antiga de Girona i Wikiloc.

El lliurament dels premis d'enguany, que estava previst per al mes de juny, es posposa fins al setembre o l'octubre, depenent de quan sigui possible organitzar actes amb assistents segons si la situació ha tornat a la normalitat.