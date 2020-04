El cantautor rosinc Alberto del Puerto canta «Dracs d'abril»

Si hi ha una festa a Catalunya que sigui especial i que aconsegueixi regalar-nos amor, tradicions i cultura aquesta és Sant Jordi. Amb motiu d'aquesta diada, el cantautor rosinc Alberto del Puerto ha volgut dedicar una composició que es pot escoltar en les plataformes digitals com YouTube: «Des de les nostres cases hem gravat aquesta cançó desitjant regalar-vos el millor somriure i intentar fer que aquesta meravellosa festa del 23 d'abril se segueixi celebrant encara que sigui a casa, amb roses, llibres, música i amor per a tots i totes» ha destacat Alberto del Puerto.