'Dido i Aeneas' de Purcell al Palau i una xerrada de Javier Cámara sobre 'Truman', continua la cultura des de casa

L'Auditori retransmet cada vespre un concert a Facebook de les principals sales d'Europa en el marc del 'Music of the day from Europe's Concert Halls' i aquest dilluns és el torn del concert 'Dido i Aeneas' de Purcell al Palau de la Música amb el Cor Jove de l'Orfeó Català i Ars Musicae-Orquestra Barroca amb Esteve Nabona com a director. L'actor Javier Cámara conversarà amb els espectadors en el marc de la iniciativa de l'Acadèmia de Cine i de la Fundació #NuestroCineNosUne. Cámara parlarà sobre la pel·lícula 'Truman' del català Cesc Gay, per la qual va guanyar el Goya a millor actor de repartiment.

El Grup 62 ha organitzat per aquest dilluns una xerrada de Jaume Funes, a les sis de la tarda, sobre 'Educar l'alliberament. Quan infants i adolescents comencen a sortir'. Els autors Martí Gironell i Víctor Amela comentaran els seus llibres 'La força d'un destí' i 'Jo hauria pogut salvar Lorca' en una conversa sobre 'Vides de novel·la amb personatges històrics' a partir de les set de la tarda des dels seus comptes d'Instagram. A les sis de la tarda Jordi Campoy presentarà el seu llibre 'La noia del violoncel' amb una tertúlia amb la pianista Laura Andrés.

Un dels altres vídeos que es pot veure al web de L'Auditori és el concert de la Banda Municipal de Barcelona i de l'ESMUC, que van interpretar conjuntament un programa, en què destaca la coneguda obra de Leonard Bernstein, 'West Side Story'. El concert es va realitzar el 23 de març de 2014.

Barcelona Districte Cultural

Segueixen les propostes online del programa Barcelona Districte Cultural. El violinista Asier Suberbiola, dels Aupa Quartet, interpretarà un tema conegut de la música pop del últims anys, que els seguidors de la iniciativa hauran de descobrir i tindrà lloc curs d'iniciació a la llengua de signes catalana

Salvat va anunciar un revista inèdita per amenitzar aquests dies de confinament: 'Irreductibles amb Astèrix'. Els continguts d'aquesta publicació són activitats, jocs i còmics d'Astèrix per a tota la família. Els druides no poden quedar amb els seus amics de tot el Món Conegut perquè estan confinats i Astèrix intercanvia amb ells missatges d'amistat a través de coloms missatgers. En les pàgines de la revista es descobrirà el missatge de Falbalá adreçat a Obèlix i moltes altres notícies dels personatges de l'univers d'Astèrix. A la revista també es dedica un homenatge a Albert Uderzo, dibuixant dels còmics d'Astèrix que va morir el passat mes de març.

SGAE

Coincidint amb Sant Jordi, la Fundació SGAE va posar aquest dijous a la disposició del públic una sèrie d'obres dramàtiques online a través del web de l'entitat. Les 14 obres editades per la Fundació SGAE formen part de la col·lecció Teatroautor Exprés: 'Sashimi de riñón' de Víctor Almazán; 'Chucho' de Mafalda Bellido; 'Qué pasó con Michael Jackson' de María Cárdenas i Xavo Giménez; 'TheRoomToBe' d'Aranza Coello; 'Accions de resistència' de Marta Galán Sala; 'A.K.A (Also Known As)' de Daniel J. Meyer; 'Sidra en vena' de Juanma Pina; 'María, llena eres' de Luis Quinteros; 'Aquí' de Queralt Riera; 'Breakin barrio' de Verónica Serrada; 'José Antonio y Federico' de Jacobo Julio Roger; 'Puños de harina' de Jesús Torres; 'Siempre a la verita tuya' de Manuel Veiga i 'Oscuridad' de Jan Vilanova Claudín.

La Vila Casas a Casa ha publicat una noves "càpsules de confinament", en les quals donen veu als seus artistes per saber com estan vivint la pandèmia. Ja es poden llegir les d'Enric Pladevall des de Ventalló; Maite Caramés des de Barcelona; Àlex Nogué des d'Hostalets d'en Bas i Anna Dot des de Vic.

El Grup Focus va ampliar la seva oferta de continguts gratuïts online amb un Anecdotari teatral. Als Canals de Youtube i les xarxes socials dels quatre teatres de Focus, Romea, La Villarroel, Goya i Condal s'hi poden veure les petites càpsules gravades amb la col·laboració d'artistes i gent de la professió teatral com Josep Maria Pou, Pere Arquillué, Clara Segura, Bruno Oro, Mònica Pérez, Ivan Morales, Pau Miró, Pep Sais, Tilda Espluga, Xavi Lloret i d'altres col·laboradors habituals recordant anècdotes de la seva carrera sobre o al voltant dels escenaris.